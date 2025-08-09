Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı

Galatasaray ile sıklıkla anılan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Ali Koç ile görüştüğü öğrenilen Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç ile görüştüğünü doğrulayan Çalhanoğlu, Türkiye'de oynamak istediği tek takımı da açıkladı.

"SADACE O TAKIMIN HAYALİNİ KURUYORUM"

Hakan Çalhanoğlu "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.

HANGİ TAKIMLI OLDUĞUM BELLİ

EkolSports'a konuşan Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli" şeklinde konuştu.