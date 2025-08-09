Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı

Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu&#039;ndan sürpriz Ali Koç itirafı
Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç, Transfer, Milli Takım, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme gelen Halan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı geldi. Ali Koç ile görüştüğünü doğrulayan Çalhanoğlu, Türkiye'de hayalini kurduğu tek takımı açıkladı.

Galatasaray ile sıklıkla anılan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Ali Koç ile görüştüğü öğrenilen Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç ile görüştüğünü doğrulayan Çalhanoğlu, Türkiye'de oynamak istediği tek takımı da açıkladı.

"SADACE O TAKIMIN HAYALİNİ KURUYORUM"

Hakan Çalhanoğlu "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.

HANGİ TAKIMLI OLDUĞUM BELLİ

EkolSports'a konuşan Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'6 savaş uçağı düşürüldü' iddiasına ilişkin açıklama geldi: S-400'ler kullanıldıDönümü 2 sente satılan toprakta tarihi zirve: Trump ve Putin buluşmasında 'manidar' Alaska seçimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
U16 Ligi'nde gol kralı... 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı - SporDaha 15'inde... Furkan Ayaz, Süper Lig'de ilk maçına çıktıBeşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli oldu - SporBeşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli olduArda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - SporMilli yıldız için rekor bonservisTrabzonspor gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli oldu - SporTrabzon gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli olduUEFA'dan Beşiktaş'a ceza! Nedeni belli oldu - SporUEFA'dan Beşiktaş'a ceza! Nedeni belli olduTrabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih Tekke - SporTrabzonspor'da güven tam! "4 büyükler"de en genç Fatih Tekke
Sonraki Haber Yükleniyor...