Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme gelen Halan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı geldi. Ali Koç ile görüştüğünü doğrulayan Çalhanoğlu, Türkiye'de hayalini kurduğu tek takımı açıkladı.
Galatasaray ile sıklıkla anılan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Ali Koç ile görüştüğü öğrenilen Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ali Koç ile görüştüğünü doğrulayan Çalhanoğlu, Türkiye'de oynamak istediği tek takımı da açıkladı.
"SADACE O TAKIMIN HAYALİNİ KURUYORUM"
Hakan Çalhanoğlu "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.
HANGİ TAKIMLI OLDUĞUM BELLİ
EkolSports'a konuşan Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli" şeklinde konuştu.
