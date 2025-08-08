Turu Kadıköy'e bırakan Fenerbahçe'de kimse masum değil! Herkes suçlu

EMİN ULUÇ - Feyenoord deplasmanından mağlubiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi umutlarını Kadıköy’de erteleyen Fenerbahçe’de moraller bozuk. Jose Mourinho tur için umutlu konuşsa da gruplara kalmak için bir de play-off engeli aşmak zorunda kalan sarı lacivertliler çok ışık vermiyor.

Fenerbahçe’de yönetimin transferleri bir kez daha ağır aksak yapması hayaller ket vururken, başta Jose Mourinho olmak üzere herkes eleştiri oklarını Başkan Ali Koç’a çevirmiş durumda.

Sarı lacivertlilerle 8. sezonuna giren Koç, bir kez daha transfer operasyonunu doğru yönetemiyor. Gelenler geç katılıyor, gelmeyenler ise merak konusu!

SUÇU BAŞKASINA AT GİTSİN

Portekiz kampında Brown ve kısmen Duran’la çalışma imkânı bulan, Skriniar ile Semedo’ya ancak İstanbul’da kavuşan Mourinho, transferde geç kalındığını vurgulayıp topu yönetime atıyor, F.Bahçe’yi Avrupa Ligi’ne lâyık görüyor.

Ancak, Paixao ve Hancko gibi iki önemli silahını kaybetmiş, sahaya beş yeni oyuncuyla çıkmış, stoper tandemi ilk kez bir arada oynayan Feyenoord’a nasıl mağlup olduğunu, 90 dakikada sadece iki isabetli şutu, Nesyri, Duran ve Cenk’in ceza sahasında hiç topla buluşamamasını açıklayamıyor. Oyuncular ise “Telafi edeceğiz” sözleriyle hatalarını kapatma derdinde.