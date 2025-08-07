Fenerbahçe'de 3 yıl geçirmişti! Sangare imzayı attı: İşte yeni takımı...

Yeni sezonun başlamasına saatler kala transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Göztepe forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

1+1 YILLIK İMZA

31 yaşındaki futbolcu, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleşen törende, yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

368 MAÇTA 35 GOL

Fenerbahçe’nin 2020 yılında 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı Nazim Sangare, bedelsiz olarak Fatih Karagümrük’e transfer olmuştu.

Kariyerinde Antalyaspor ve Göztepe gibi takımlarda da oynayan futbolcu, 368 resmi maçta 35 gol ve 48 asistlik skor katkısı sağladı.