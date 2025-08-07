Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nde tur umudu Kadıköy'e kaldı: Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!

Şampiyonlar Ligi'nde tur umudu Kadıköy'e kaldı: Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!

- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi&#039;nde tur umudu Kadıköy&#039;e kaldı: Fenerbahçe&#039;yi korkutan istatistik!
Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Eleme Turu, İstatistik, Kadıköy, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu biletini 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacağı maça bıraktı. Kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından temsilcimiz için korkutan bir istatistik ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde tur umudu Kadıköy'e kaldı: Fenerbahçe'yi korkutan istatistik! - 1. Resim

24 ELEME TURU MAÇI, BİR ZAFER

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi. (1998/1999 sezonu UEFA Kupası ön elemeleri / Göteborg eşleşmesi)

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş karşılaşmasını 12 Ağustos Salı günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacak.

