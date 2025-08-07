Mustafa Denizli "tesadüf" dedi, Fenerbahçe'ye şaştı kaldı: İnanılır gibi değil!

Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan teknik direktör Mustafa Denizli, Hollanda deplasmanına çıkan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenilip, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu şansını Kadıköy'e bıraktığı Feyenoord karşılaşmasını değerlendirdi.

"FENERBAHÇE ADININ KARŞILIĞINI VERMEDİ"

HT Spor'a konuşan 75 yaşındaki teknik adam, "İlk devre ile ikinci devre arasında siyahla beyaz kadar fark var. İkinci devre Fenerbahçe anormal bir değişim göstermedi, Feyenoord kendi standardına geldi. Uzatma bölümü başlarken maçı kaybetmek can sıkıcı oldu. Fenerbahçe isminin karşılığını vermedi. İlk atağını tesadüfen 41'inci dakikada gerçekleştirdi, bu inanılır bir şey değil" dedi.

"BU TAKIMI ANCAK KANAT TOPLARIYLA ÇÖZEBİLİR"

Kanat organizasyonlarındaki eksikliğe vurgu yapan Denizli, "Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyebilir mi, eler. Onu da Mourinho'ya benim söyleyecek halim yok. Bu takımı ancak kanat toplarıyla çözebilir. Fenerbahçe'nin bu yapısıyla merkezden gol bulma şansı zor" ifadelerini kullandı.

"SEMEDO BU İŞİ ÇOK RAHAT YAPACAĞINI GÖSTERDİ"

Yeni transferler Nelson Semedo ve Archie Brown'un performanslarını değerlendiren "Feyenoord ilk yarıda kendini aştı ama buna Fenerbahçe müsaade etti. Fenerbahçe takım savunmasında Feyenoord'un gerisinde, ev sahibi özellikle ilk yarıda bu işi mükemmel yaptı. Bütünüyle blok olarak savunma yapan takımı en sağlıklı aşacağın yer de kanatlardır. Semedo bu işi çok rahat yapacağını gösterdi, sol da Brown da çıkıyor ama çok etkili toplar kesemedi" yorumunda bulundu.