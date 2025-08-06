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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Galatasaraylılar şokta: Hiçbir şeyden korkmam, buluşmamıza az kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan Fenerbahçe açıklaması! Galatasaraylılar şokta: Hiçbir şeyden korkmam, buluşmamıza az kaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincanspor'dan 2020 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 4 sezon boyunca başarıyla top koşturan ve kaptanlık da yapan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Benfica ile sarı-lacivertliler arasındaki görüşmelerde son pürüzler de giderilmeye çalışılırken, milli futbolcudan Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekecek açıklamalar geldi. 

Fenerbahçe'nin imza attırmak için günlerdir büyük çaba sarf ettiği, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Feyenoord karşılaşmasına yetişme ihtimali üzerine Portekiz'e özel uçak bile gönderdiği Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcuyla yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan sarı-lacivertliler, Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor. Bonservis için de 25 milyon euronun gözden çıkarıldığı konuşuluyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Galatasaraylılar şokta: Hiçbir şeyden korkmam, buluşmamıza az kaldı - 1. Resim

KEREM'DEN GALATASARAYLILARIN TEPKİSİNE CEVAP

Aktürkoğlu'nun, yeni sezonda büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek olması eski takımı Galatasaray'ın taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan oyuncuya yönelik sosyal medyada ağır yorumlar da yapılıyor.Kerem Aktürkoğlu, bu tepkilere aldırış etmediğini net şekilde gözler önüne serdi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Galatasaraylılar şokta: Hiçbir şeyden korkmam, buluşmamıza az kaldı - 2. Resim

"HİÇBİR TEPKİDEN KORKMAM, ÇOK YAKINDA BULUŞACAĞIZ"

26 yaşındaki futbolcudan son dakika Fenerbahçe açıklaması geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; milli futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer süreciyle ilgili yakın çevresine şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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