Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Galatasaraylılar şokta: Hiçbir şeyden korkmam, buluşmamıza az kaldı

Fenerbahçe'nin imza attırmak için günlerdir büyük çaba sarf ettiği, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Feyenoord karşılaşmasına yetişme ihtimali üzerine Portekiz'e özel uçak bile gönderdiği Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcuyla yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan sarı-lacivertliler, Benfica'nın inadını kırmaya çalışıyor. Bonservis için de 25 milyon euronun gözden çıkarıldığı konuşuluyor.

KEREM'DEN GALATASARAYLILARIN TEPKİSİNE CEVAP

Aktürkoğlu'nun, yeni sezonda büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek olması eski takımı Galatasaray'ın taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan oyuncuya yönelik sosyal medyada ağır yorumlar da yapılıyor.Kerem Aktürkoğlu, bu tepkilere aldırış etmediğini net şekilde gözler önüne serdi.

"HİÇBİR TEPKİDEN KORKMAM, ÇOK YAKINDA BULUŞACAĞIZ"

26 yaşındaki futbolcudan son dakika Fenerbahçe açıklaması geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; milli futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer süreciyle ilgili yakın çevresine şu ifadeleri kullandı: