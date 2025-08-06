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Fenerbahçe'nin flaş transferini duyurdu! "Kerem'i reklam arasında Okan Buruk'tan öğrendik"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer olacağını ilk kez Okan Buruk'un duyurduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, 31 Temmuz Perşembe akşamı konuk olduğu yayının reklam arasında sarf ettiği sözleri Ender Bilgin açıkladı.

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için tüm şartları sorluyor. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki milli futbolcuya ilgisine dair Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin flaş transferini duyurdu!

REKLAM ARASINDA TRANSFER İTİRAFI

31 Temmuz akşamı  A Spor yayınına konuk olan Buruk'un, Fenerbahçe'nin eski öğrencisine yönelik ilgisiyle ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Yayına katılan isimlerden Ender Bilgin, başarılı antrenörün reklam arasında Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili konuştuğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin flaş transferini duyurdu!

"O KONUDA CİDDİ GELİŞME VAR, FENERBAHÇE'YE GİDİYOR"

A Spor Yayın Koordinatörü Bilgin, "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de gibi. Ufak tekef detaylar kaldı. Aslında Kerem'in Fenerbahçe ile olan iletişiminin ciddileştiğini geçtiğimiz günlerde bize konuk olan Okan Buruk'tan öğrendik. Reklam arasında bize 'Kerem galiba Fenerbahçe'ye gidiyor, o konuda ciddi gelişme var' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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