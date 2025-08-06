Fenerbahçe'nin flaş transferini duyurdu! "Kerem'i reklam arasında Okan Buruk'tan öğrendik"

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için tüm şartları sorluyor. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki milli futbolcuya ilgisine dair Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

REKLAM ARASINDA TRANSFER İTİRAFI

31 Temmuz akşamı A Spor yayınına konuk olan Buruk'un, Fenerbahçe'nin eski öğrencisine yönelik ilgisiyle ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Yayına katılan isimlerden Ender Bilgin, başarılı antrenörün reklam arasında Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili konuştuğunu söyledi.

"O KONUDA CİDDİ GELİŞME VAR, FENERBAHÇE'YE GİDİYOR"

A Spor Yayın Koordinatörü Bilgin, "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de gibi. Ufak tekef detaylar kaldı. Aslında Kerem'in Fenerbahçe ile olan iletişiminin ciddileştiğini geçtiğimiz günlerde bize konuk olan Okan Buruk'tan öğrendik. Reklam arasında bize 'Kerem galiba Fenerbahçe'ye gidiyor, o konuda ciddi gelişme var' dedi" ifadelerini kullandı.