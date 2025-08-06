Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri Galatasaraylıları çileden çıkardı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, Benfica forması giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde.

GALATASARAYLILAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Kulislerde transferin bitmesinin an meselesi olduğu öne sürülürken, Aktürkoğlu'ndan gelen son açıklama Galatasaray taraftarlarını deyim yerindeyse çileden çıkardı.

Spor spikeri Ersin Düzen’e özel açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili şunları söyledi:

"BİR AN ÖNCE FENERBAHÇE'YE KATILMAK İSTİYORUM" "Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışacak olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bir an önce Fenerbahçe’ye katılmak ve kulübün başarısı için ter dökmek istiyorum."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kerem’in bu açıklamaları, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray taraftarı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yoğun eleştiriler alan yıldız oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüyor.