Kerem Aktürkoğlu için Lizbon'da bekleyen özel jet İstanbul'a dönüyor

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak üzere. Galatasaray’dan 2024’te 12 milyon Euro’ya Benfica’ya giden Kerem için Fenerbahçe yönetimi Portekiz'e çıkartma yaptı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KEREM'İ BEKLEYEN JET İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Nice maçı kadrosuna alınmayan Kerem Aktürkoğlu'nu Lizbon'da bekleyen özel jet, transfer görüşmelerine katılan Hakan Safi yönetimindeki heyet ile birlikte İstanbul’a dönüyor.

KEREM UÇAKTA MI?

Yağız Sabuncuoğlu tarafından paylaşılan son dakika gelişmesi Fenerbahçe taraftarının heyecanlandırdı. Kerem'in uçakta olup olmadığı ise hâlâ soru işareti.

MOURİNHO İLE ÇALIŞMAK HEYECANLANDIRIYOR

Ünlü gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu kendisine bir açıklamada bulundu. Kerem, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum." dedi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin, Benfica’da forma giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme sunduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda Benfica'ya 20 milyon Euro civarında bir bonservis ödenecek.