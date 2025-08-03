Kerem Aktürkoğlu adım adım Süper Lig'e! Babasından açıklama geldi

Sol kanat arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin gündeminde bir süredir Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Milli futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanırken, baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.

ALİ KOÇ BİZZAT DEVREDE

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle bizzat ilgilendiği bildirildi. Sözcü'de yer alan habere göre milli futbolcu, Ali Koç'a olumlu dönüş yapınca sarı-lacivertliler de Benfica ile pazarlıklara başladı.

MİLLİ FUTBOLCU İÇİN 20 MİLYON EURO AYRILDI

Haberde Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı, Fenerbahçe'nin ise Portekiz ekibini 15-20 milyon euroya ikna etmeyi planladığının altı çizildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BABASINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun hiçbir camiayla sorunları olmadığını söylediği ve oğlu için haklarında hayırlı olmasını dilediği haber detayında yer aldı.