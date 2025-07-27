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Maça damga vuran diyalog! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli futbolcuya ne dedi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maça damga vuran diyalog! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli futbolcuya ne dedi?
Fenerbahçe, Benfica, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'ya hazırlık maçında 3-2 yenildi. Maçın ilk golünü kaydeden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye söylediği iddia edilen söz ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, son hazırlık maçında Benfica ile karşılaştı. Luiz Stadyumu'nda oynanan maçtan sarı-lacivertliler 3-2 mağlup ayrıldı.

Adı son dönemde birçok Süper Lig kulübüyle transfer iddialarına karşıan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu 37'nci dakikada maçın ilk golünü kaydetti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Benfica'nın diğer gollerini Archie Brown (kendi kalesine) ve Araujo atarken, Fenerbahçe'nin golleri ise İrfan Can Kahveci ve En Nesyri'den geldi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya söylediği söz ise gündem oldu.

Maça damga vuran diyalog! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli futbolcuya ne dedi? - 1. Resim

"ÖZLEDİN HERHALDE"

Milli yıldızın 37'nci dakikada attığı golden sonra Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye "Özledin herhalde" dediği iddia edildi. Futbolseverlerin, milli futbolcunun ağzını okuyarak yaptığı bu çıkarım sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan bu anları gören başka sosyal medya kullanıcıları da "ofsayt herhalde diyor" yorumunda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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