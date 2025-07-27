Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, büyük tartışmalara ve olaylara sahne oldu! Divanıharp!

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz tesislerindeki toplantı büyük tartışmalara ve olaylara sahne oldu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Başkan Ali Koç’un konuştuğu sırada bir üyenin “Hep aynı masallar!” şeklinde laf atması gerginliğin fitilini ateşledi. Koç, bu üyenin dışarı atılmasını istedi, eski başkan Aziz Yıldırım, “Küfretmedi” diyerek atılmasına karşı çıktı. Toplantıya bir süre ara verildikten sonra Koç yeniden kürsüye geldi, “Her türlü eleştiriye açığım, fitne fesada karşıyım. Hiçbir başkan benim yaşadığım saldırıları yaşamamıştır” çıkışında bulundu.

YAPTIYSAM ŞEREFSİZİM!

“Bu dönem çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz” diyen Koç, rekor sponsorluk sayesinde 21 Eylül’e kadar Bankalar Birliğinden çıkacaklarını da sözlerine ekledi. Koç “Yapının olmadığı yerde hem erkeklerde hem kadınlarda iki Euroleague kupamız var” diyerek Galatasaray’a da laf attı. Sonrasında kürsüye gelen Aziz Yıldırım “Ali Bey bana Galatasaray’a tek laf etmedin diyor. Ben başkanına ‘Sinek ikili’ dedim, cevap veremedi. Aziz Yıldırım 612 milyon avro borç bıraktı diyorlar. Ben bunu yaptıysam şerefsizim. Bunu diyenler de şerefsizdir” diye konuştu.

BENİ KENDİNE SALDIRTMA

Ali Koç’a “Seçim kararını gözden geçir” diye seslenen Yıldırım “Rahat ol ben aday değilim. Sen de olma. ‘Ben olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar’ diyen birisi aday olmasın” dedi. Ali Koç bu sözlere “Aday olup olmayacağıma ben karar veririm. ‘Fenerbahçe’yi ben kurdum’ psikolojisinden bir an önce kurtulun” cevabını verdi. Yıldırım’ın salona döndükten sonra “25 milyar borç var! Oyuncu alamıyorsunuz” sözlerine yönetici Hamdi Akın “Yanlış konuşuyorsun” deyince eski başkan “Otur lan yerine! Beni kendine saldırtma” salvosunda bulundu.

REKOR ANLAŞMA

Fenerbahçe, Chobani ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detaylarını açıkladı. Sarı lacivertliler, stat isim sponsorluğundan 100 milyon avro, forma sponsorluğundan ise 5 senede en az 20 milyon avro kazanacak. Formadan senede en az 4 milyon avro gelir elde edecek Fenerbahçe’nin geliri Avrupa performansına göre artış gösterebilecek.

KOÇ MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Ali Koç “Transferde geç kalındı diye düşünenler olabilir. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Feyenoord maçında oynayabilecek iki transfer daha olacak. İsimlerini açıklamak istemiyorum çünkü henüz ıslak imza atmadılar!” dedi. Bu iki transferin PSG’li Milan Skriniar ve Marco Asensio olduğu öne sürüldü.

İMZALAR ERİYOR

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul için toplanan geçerli imza sayısı 8 bin 468 olarak açıklandı. Kulübe teslim edilen 9 bin 954 imzadan, bin 127 imza farklı gerekçelerle geçersiz sayıldı. Erken seçim için 10 bin 995 imza gerekirken mevcut durumda imza sayısı 2 bin 527 eksik kaldı.

BENİM LOCAMI AL!

Aziz Yıldırım “Yedi senedir stada gelmedim. Parasıyla loca istedim, vermediler. Kızımla gelemiyorum, gittim Chelsea’den loca aldım!” dedi. Ali Koç bu sözlere “Her seferinde sorduk, istemedin. Gel benim locamı sana vereyim” dedi. Bunun üzerine kürsüye gidip Ali Koç ile öpüşen Yıldırım “Anlaştık, at imzayı” dedi. Koç da “Benim sözüm yeter. Ne imzası!” ifadesini kullandı.