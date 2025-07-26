Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Herkes orada: Koç, Yıldırım, Saran, Uslu, Kutlualp...

Muhalefetin imza kampanyası sonrası eylül ayında Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alınan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılıyor. Kritik toplantıya; mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra efsane başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayları da katıldı. Erken seçim için başlatılan ve yönetimin tepkisini çeken sürece dair, 25 Temmuz 2025 itibariyle geçerli imza sayısı açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Eylül ayında Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alınan sarı-lacivertli kulübün kritik toplantısına; mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp de katıldı.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A JEST

Kulüp başkanı Ali Koç, toplantı öncesi eski başkan Aziz Yıldırım ile el sıkıştı.

AZİZ YILDIRIM İLE HAKAN BİLAL KUTLUALP YAN YANA

Efsane başkan Aziz Yıldırım ile eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na aynı tekneyle birlikte geldi. İkilinin neşeli tavırları dikkat çekti.

"SONSUZA DEK YAŞA FENERBAHÇE"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen 3 Temmuz programı ve 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne atıfta bulundu. 3 Temmuz 2011'in üzerinden 14 yıl geçtiğinin altını çizen Mosturoğlu, şöyle konuştu:

"14 yıldır kararlılıkla mücadelemiz sürüyor. Yolumuz uzun ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'da camiamızın fertleri, amansız saldırılara karşı sarı-lacivertli duvarı örerken, o dönem bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonları almıştı? Bunu bir turnusol kağıdı olarak düşünün. Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede bunu kullanın. Canları kadar sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kurulan kumpasa karşı, hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, 'Dokunma yanarsın' denen, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan, sonunda da yenilmez denilen bir yapıyı yenen camianın kahraman fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladık. Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe."

"GEÇERLİ" İMZA SAYISI AÇIKLANDI

Olağanüstü genel kurul için muhalefetin düzenlediği kampanya ile başlatılan imza toplama sürecinde sayılar açıklandı. Kulübe ulaşan oplam imzanın 9 bin 954 olduğu, bin 127 imzanın farklı nedenlerle geçersiz sayıldığı bildirildi.

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname 37, geçersiz beyanname bin 23, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının 8 bin 468 olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısının 10 bin 995 olduğunu açıklamıştı. Buna göre seçim için 2 bin 527 imza eksik kaldı.