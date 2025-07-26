Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a çok sert tepki: Bak, beni kendine saldırtma!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tarihi anlara sahne olan toplantıda gergin anlar da yaşandı. Şubat 1998 - Haziran 2018 arasında başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım, açıklama yaptığı sırada, Asbaşkan ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın'a sert tepki gösterdi. Ali Koç başkanlığındaki yönetime borç yükü ve futboldaki başarısızlık üzerinden yüklenen Yıldırım, eylül ayındaki kongrede aday olmayacağını da duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye geldi. "Sahte imza" iddiası üzerine yaşanan gerginlik nedeniyle Ali Koç'la karşı karşıya gelen Yıldırım, bu sefer de bir yönetim kurulu üyesiyle tartışma yaşadı. Hamdi Akın

"OTUR OTURDUĞUN YERE"

Açıklamaları merakla beklenen Yıldırım, Asbaşkan ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın'ın "Yanlış konuşuyorsunuz. Rakamları karıştırıyorsunuz" şeklindeki sözleri üzerine sinirlendi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Sen uyuyorsun galiba, uyuma. Neyi yanlış konuşuyorum Hamdi? Bankalar Birliği'nin bana verdiği evrak bu. Al, bak. Senin başka bilgin varsa söyle, biz de öğrenelim. Hamdi, Hamdi... Bak beni kendine saldırtma! Ben buraya o niyetle gelmedim. Bana saldırtma. Otur oturduğun yere. Ben anlatıyorum, gelirsiniz burada yanlışsa söylersiniz. Bak, beni saldırtma!" ifadelerini kullandı.

"ADAY DEĞİLİM" DEDİ, ALİ KOÇ'A "ADAY OLMA" ÇAĞRISI YAPTI

Aziz Yıldırım, eylül ayında yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da aday olup olmayacağı tartışmasına da son noktayı koydu. Eski başkan, "Sadettin Bey (Saran) burada aday olduğunu söylüyor, Hakan Bilal Kutlualp var. Bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç, şu, bu olmasın. Gençler gelip bu kulübe sahip çıksınlar. Aksi halde gelecek tehlikede! Ben aday olmayacağım, olsam söylerim zaten.Fenerbahçe'nin kongresi hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler aday olmamalı" dedi.

"GALATASARAY BAŞKANINA 'SİNEK İKİLİ' DEDİM"

Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde ikinci kez denetim kurulu raporu gelmeden toplantı yaptıklarını dile getirdi. Fenerbahçe'nin borcunun açıklanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dışarıya karşı birlik olmaya varız. Rakip camialar hakkında konuşmadığım söyleniyor. Galatasaray başkanına 'Sinek ikilisin' dedim ya, daha ne diyeyim? Ses çıkaramadılar" ifadelerini kullandı.

Futbolda şampiyonluğa ulaşılmaması durumunda başarılı olunmadığına dikkati çeken eski başkan, "6 senelik bir şampiyonluk farkımız var. Derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Denetleme kurulu raporu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdim. Ne kadar borcumuz var? Herkes bir şey söylesin. 612 milyon euro borç bıraktığımı söylüyorlar. Bunu yapmışsam şerefsizim, bunu söyleyen de şerefsizdir" şeklinde konuştu.

"2 SENE O UTANCI YAŞADIM"

Ali Koç yönetimi tarafından 2018 yılının kasım ayında ibra edilmediğini hatırlatan Yıldırım, "2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim, o utancı yaşadım" açıklamasında bulundu.

"EYLÜLDE YAPILACAK SEÇİM CAMİAYA ZARAR VERECEK"

Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapmanın yanlış olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ali Koç'a 'Şampiyon yapamazsak bırakırım ve haziranda kongre kararı alıp güvenoyu istiyorum' demesini söyledim. 'THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna gidip geleyim de konuşayım' dedin. Gelmeyince ben açıklama yaptım imza toplanırsa aday olurum diye. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Bu camia yara alacak. Sorumluluğun sizin olması lazım ama ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin" değerlendirmesinde bulundu.

Bankalar Birliği'nden çıkılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Biz bıraktıktan sonra oyuncuları sattılar ve kulübe para girdi. Basketbolla beraber toplam 45 milyon Euro girdi yaptılar. Ayrıca benim kurduğum Sportif A.Ş.'de sermaye artırımı yaptılar ve hisse senedi sattılar. Bütün kulüpler faiz hariç anaparadan ödemediler" dedi.

"FENERBAHÇE'DE MUHALEFET YOK"

Fenerbahçe'de muhalefet eksiği olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Herkes, benim konuşmamı bekliyor. Ben 1998 yılının 15 Şubat'ında başkan oldum. Bir oyla seçildim. Sonra da bir Galatasaray-Fenerbahçe maçına gitmiştim. Devre arasında soyunma odasına gittim. Maç, berabereydi galiba. Bütün sporcular, o akşam Ali Şen'in evine gitti. Fenerbahçe'de muhalefet buydu. Şu anda Fenerbahçe'de muhalefet yok. Sosyal medyaya ben bakmam. Siz de böyle yapın. Ne yazarlarsa yazsınlar. Burayı takip ederseniz, etkisinde kalırsınız. Borç, kime var? Bankalar Birliği dışında borç kime var. Bilen var mı?" ifadelerini kullandı.

"HER YERDE ÇOĞUNLUK GALATRASARAY'DA"

Çocukların artık Fenerbahçeli olmamasının büyük bir tehlike olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Taner Bey ile geçen bir yemeğe gittik. Onun da akrabaları geldi. Oturdular ve konuştular. Bir ufak çocuk geldi. Sınıfta çoğunlukla Galatasaraylı çocukların olduğunu söyledi. Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu kabul edeceğiz. Bir arkadaş, çocuğuna Fenerbahçe forması aldı. Çocuk 'Arkasına 45 yaz.' demiş. Babası anlamamış, çocuk da 'Osimhen' demiş. Gerçekleri bilelim. 7 sene önce 'Bu stattan üzülerek gidersiniz.' demiştim. 2-3 seneye kalmaz, kim gelirse gelsin hepimiz çok üzülürüz ve altından kalkamayız. Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Bütün Fenerbahçeliler kan ağlıyor. Buradaki hadise kimin başkan olması meselesi değil. Bakın, yakalayamayız. Bu yönetim hiçbir konuda şeffaf değil."

"PARASIYLA LOCA İSTEDİM, VERMEDİLER"

Yaklaşık 7 senedir stada gelmediğini belirten Yıldırım, "2013-2014'te futbol takımının değeri 144 milyon euroymuş. Bu sene 200-300 milyon euro olmuş. Biz o sene şampiyon olduk. Bütçe yükseldi ama şampiyon olunamadı. Böyle bir kıyaslama yapmayayım. Loca istedim. Parasıyla dediler ve loca vermediler. Yazılı talebim de var. Locam olsa kızımı alır giderim. Chelsea'den loca aldım, kızım orada maç izliyor. Ali Koç, şahıs ve kişiler senin sorunun olmamalı. Sen toparlayıcı olmalısın, Fenerbahçe başkanısın. Herkesi kucaklayın, o zaman karşı tarafa karşı güçlü oluruz" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye ömrünü verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hapse gittim yattım, ömrümü verdim. Ne yaptıysam bu kulüp için yaptım. Arkadaşlarım da öyle. Biz bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz" dedi.

"25 MİLYAR TL BOIRÇ VAR"

Seçim öncesi borç tehlikesinin anlatılmadığına değinen Yıldırım, "25 milyar TL borç var ama anlatmıyorlar. Seçime 2 ay var, anlatmıyorlar. Bu borcu anlat. Ali Şen zamanında bir kez küme düşüyorduk, bundan birkaç sene önce de düşme tehlikesi yaşadık. 1 milyar euroya yakın para harcandı. Samsunspor gibi harcasaydık, kalanıyla borçları öderdik önümüz açılırdı" ifadelerini kullandı.