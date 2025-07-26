Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik hamle! Başvuru yapıldı, son tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 11:31 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 11:38 - Güncelleme:

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanını kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyon TL'den 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılması için başvuruda bulundu. Başvurunun onaylanması halinde, 2029 yılı sonuna kadar bu limite kadar sermaye artırımı yapılabilecek.

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihinin 31 Aralık 2029 olduğunu belirtti. SERMAYE 6 MİLYAR 250 MİLYON TL'YE ÇIKACAK Fenerbahçe Futbol A.Ş., sermaye tavanının artırılmasının onaylanması halinde, 31 Aralık 2029 tarihine kadar şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon TL'den6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltebilecek. İlgili Haber Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı! İşte 10 yıllık dev anlaşmanın mali detayları...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş