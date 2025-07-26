Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik hamle! Başvuru yapıldı, son tarih belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanını kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyon TL'den 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılması için başvuruda bulundu. Başvurunun onaylanması halinde, 2029 yılı sonuna kadar bu limite kadar sermaye artırımı yapılabilecek.
Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihinin 31 Aralık 2029 olduğunu belirtti.
SERMAYE 6 MİLYAR 250 MİLYON TL'YE ÇIKACAK
Fenerbahçe Futbol A.Ş., sermaye tavanının artırılmasının onaylanması halinde, 31 Aralık 2029 tarihine kadar şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon TL'den6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltebilecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş