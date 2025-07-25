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"Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır" demişti! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır&quot; demişti! Mourinho&#039;dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımını 4-0 mağlup etmesi sonrası Jose Mourinho'nun, Avrupa kupalarına dair yorumu tepki çekmişti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, bu açıklamasının basına yansımasından sadece bir gün sonra Şampiyonlar Ligi paylaşımı yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, büyük hasretine son verebilmek için Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Feyenoord ile 3'üncü eleme turunda karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de teknik patron Jose Mourinho, önceki gün yaptığı açıklama nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.

"FENERBAHÇE BİR UEFA AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR"

Al Ittihad takımını 4-0 mağlup ettikleri maç sonrası İspanyol basınından ElDesmerque'ye açıklama yapan Mourinho, Devler Ligi ile UEFA Avrupa Ligi arasındaki farka vurgu yaparak, "2 farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur. Ancak sportif açıdan Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 11 GÜN KALDI"

Tecrübeli antrenör, bu sözlerinden kısa süre sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Şampiyonlar Ligi'ne değindi. Mourinho, "Sezon öncesi kampı sona erdi ve 'Aferin çocuklar' demeliyim. Herkes harika bir iş çıkardı! Şampiyonlar Ligi maçına 11 gün kaldı!" mesajını yazdı.

İLK MAÇ 5 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki ilk maçında 5 Ağustos'ta Feyenoord'a konuk olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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