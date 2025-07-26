Ali Koç'tan taraftara müjde! 2 transferi duyurdu: Feyenoord maçında oynayabilecekler

Jhon Duran ve Archie Brown'u kadrosuna katan Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçını çıkacak. Kulüp Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 2 transfer müjdesi verdi. Koç, yeni transferlerin Hollanda ekibine karşı forma giyebileceğini söyledi.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na gerginlikler damga vurdu. Kolombiyalı forvet Jhon Duran ve İngiliz sol bek Archie Brown'un ardından taraftarların beklediği yeni transfer müjdesi ise Ali Koç'tan geldi.

"TRANSFER KONUSUNDA YERDEN YERE VURULUYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bugüne kadar yaptığımız transferler ve önümüzdeki günlerde kazandıracağımız transferler, sportif akıl, karakter, takım ruhu temelinde yapılıyor. Umuyoruz ki bu sezon çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. 'Geç kaldı' diye düşünenler olabilir. Transfer konusunda yerden yere vuruluyoruz. Her dönem bir şey buluyorlar, yerden yere vurmak için. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Hocamız ve Devin Özek önderliğinde kazanan, çoklu mevkide oynayan, gençleşmiş, takım oyununa hız katabilecek profillere odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown, biri 21 biri 23 yaşında. Sezon başında gerçekleşmesi tesadüf değildir" dedi.

"FEYENOORD MAÇINA 2 TRANSFER"

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord karşısına çıkacak Fenerbahçe'de Ali Koç, "Feyenoord maçında oynayabilecek 2 transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ PORTEKİZ'E GİTMİŞİZ"

Portekiz kampını da değerlendiren Fenerbahçe Başkanı, "Portekiz'e iyi ki gitmişiz, büyük takımlar orada, büyük menajerler orada. Bu sene daha farklı bir hava var. Mourinho'nun yeni asistanları da iyi iş çıkarıyor. Portekiz kampı son derece başarılı geçti. İnşallah bu akşam kampımızı güzel bir sonuçla bitiririz. Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi kendi içimizde konuşmamız gereken meseleler vardır. Aile içindeki meseleleri samimiyetle konuşmak istiyorum. Eleştiriye tamam, sonuna kadar açığız. Eleştiri başka fitne fesat başka, yapıcı tavır başka yıkıcı tutum başka" şeklinde konuştu.