Mourinho'nun sinekle imtihanı! Basın toplantısına damga vuran hareket

Mourinho'nun sinekle imtihanı! Basın toplantısına damga vuran hareket

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken bir hareketiyle de adından söz ettirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hollanda ekibi Feyenoord'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcının, mikrofona konan sinekle yaşadığı ilginç anlar da dikkat çekti. 

Mourinho' sinekle imtihanı! Basın toplantısına damga vuran hareket - 1. Resim

ELİYLE SİNEK AVLADI

De Kuip Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısı sırasında Mourinho'nun, mikrofona konan sinekle imtihanı anbean ekranlara yansıdı.

62 yaşındaki teknik direktör, canlı yayında uzaklaştırmak istediği sineğe parmağıyla sert şekilde vurdu. Sineğin mikrofondan uçmasını sağlayan Mourinho, daha sonra basın mensuplarına tebessüm etti.

