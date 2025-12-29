ATMO Group ve Urzema Holding iş birliği ile yerli üretime start veren SWM, Türkiye pazarı için özel ürettiği G01 Pro modelini 1,9 milyon TL’lik lansman fiyatıyla satışa sunuyor…

Global otomotiv şirketi ATMO Group, Çinli üretici SWM Motors ile Türkiye pazarına girişinin ardından yerli üreticiler arasına katıldı. Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motors için kurulan Urzat Otomotiv AŞ, Eskişehir OSB’de gerçekleşen test üretimlerinin ardından, G01 Pro modelinde seri üretim başladı. Yerli olarak vitrine çıkan SWM G01 Pro, 1 milyon 899 bin TL’den başlayan lansman fiyatıyla Ocak 2026’dan itibaren satışa sunulacak.

İlk yerli Çinli SWM oldu! Eskişehirli G01 Pro vitrine çıkmaya hazır

TÜRKİYE PAZARINA ÖZEL

Konuyla ilgili açıklamasında 2023 yılının Aralık ayında SWM Motors ile Türkiye pazarına giriş yaptıklarını hatırlatan ATMO Group CEO’su Anton Chernov, iki yıl gibi kısa bir sürede üretim aşamasına gelmenin önemine dikkat çekerek “Türkiye pazarında ikinci yılımızda yerli üretime başlamak bizim için son derece anlamlı. Urzema Holding ile stratejik iş birliğimiz neticesinde URZAT ortak girişim üretim şirketinin kurulmasının ardından 1,5 yıl içinde seri üretime geçtik. ATMO olarak Türkiye pazarına planlı, istikrarlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Üretimi bu yaklaşımın doğal bir parçası olarak konumlandırıyoruz” dedi. Eskişehir’de yerli olarak banttan inen SWM G01 Pro modelinin, Türkiye pazarı için özel olarak üretilmiş ve konumlandırılmış bir model olduğuna vurgu yapan Chernov “Bu modelimizi Türk kullanıcıların ve bayi ağımızın gerçek beklentilerini dikkate alarak geliştirdik. Modelin donanım yapısından sürüş karakterine kadar pek çok noktada Türkiye pazarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını merkeze aldık” ifadelerini kullandı.

Anton Chernov

Yeni SWM G01 Pro, CHANGAN tarafından geliştirilen 178 HP güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor ile satışa sunulacak. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine edilen araçta anahtarsız giriş ve butonla açılan kapı sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Full LED far teknolojisi gibi detay dikkat çekiyor. 4.670 mm uzunluğu ile boyut olarak C-SUV ile D-SUV arasına konumlanan G01 Pro, hem sürücü hem de yolcular için ferah bir hayat alanı sağlıyor. İç mekânda siyah ve bej renk seçeneklerine sahip premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatma ve kablosuz şarj gibi özellikler konfor beklentilerini karşılıyor. Teknoloji tarafında ise 8,8 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14,6 inçlik multimedya ekranı göze çarpıyor. SUV modelin güvenlik donanımları ise güncel tüm sistemleri kapsıyor.

