Tanıma karşılığında iki milyonluk sürgün! Netanyahu'nun Somaliland oyunu
Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın son iki ay içerisinde Somaliland’ın “korsan” Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi ile yaptığı üç görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.
- Netanyahu'nun, yaklaşık 2 milyon Gazzeliyi Somaliland'a sürmeyi hedeflediği iddia ediliyor.
- Somaliland Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in tanıması karşılığında Gazzelileri kabul etme sözü verdiği belirtiliyor.
- İsrail'in Somaliland üzerinden Kızıldeniz'de stratejik deniz yolu hakimiyeti kurmayı amaçladığı vurgulanıyor.
- Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde bu sürgün planını ve Türkiye'nin Gazze'deki askeri varlığına karşı çıkışını gündeme getireceği ifade ediliyor.
- ABD Büyükelçisi Barrack, Türkiye'nin Gazze'de barış için gerekli olduğunu belirtirken, Trump'ın sürgün planını reddedip Türkiye'nin rolünü destekleyeceği tahmin ediliyor.
Katar Lusail Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammet Mazhar Şahin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Hamaslı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Netanyahu’nun 2 milyona yakın Gazzeliyi Somaliland’a sürmeyi hedeflediği bilgilerine ulaştığını söyledi.
Şahin, Başkan Donald Trump ile önümüzdeki günlerde ABD’de yapacağı görüşme öncesinde sürpriz bir şekilde Somaliland’ı tanıdığını açıklayan Netanyahu’nun Trump’a Gazzelileri bu ülkeye sürme planını dayatacağını açıkladı.
Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu’nda kriz derinleşecek! İsrail'in Somaliland hamlesinin yansımaları
SİNSİ PLANLAR VAR
Şahin, İsrail’in Somaliland oyununu şöyle aktardı: Netanyahu Trump’ın masasına Somaliland kartını koyacak. Zira Somaliland Cumhurbaşkanı ülkesinin İsrail tarafından tanınmadan önce Netanyahu’ya bunun sözünü vermiş. Abdullahi, İsrail’in tanımasına karşılık 2 milyon Gazzeliyi ülkesine kabul edecek.
Öte yandan, Somaliland aynı zamanda Kızıldeniz’in okyanusa açılan son kapısı. İsrail Kızıldeniz’de kuracağı etkiyle deniz yollarına hâkim olmayı hedefliyor.
34 yıl sonra Somaliland kartı! Uzmanlar İsrail'in kararını gazetemize değerlendirdi
İKİNCİ GÜNDEM TÜRKİYE
Netanyahu’nun Trump ile yapacağı görüşmenin ikinci maddesi ise Türkiye olacak. Netanyahu Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına kesinlikle geçmek istemiyor, Türk askerine de karşı çıkıyor. Doha Forum’da bu konuyu Büyükelçi Barrack’a sordum, o da, Hamas’ın Türkiye sayesinde masaya oturduğunu ve Gazze’de barışın devamı için Türkiye’nin denklemin içinde olması gerektiğini söyledi. Bence Trump, Netanyahu’nun Gazzelileri Somaliland’a sürgün teklifini kabul etmeyecek. Ayrıca Trump, Türkiye’nin Gazze’de görev alması için Netanyahu’ya baskı yapacak. Bu da Netanyahu’nun kirli planlarının bozulması anlamına geliyor. Çünkü Trump da dâhil herkes çok iyi biliyor ki, Orta Doğu ve Afrika’da Türkiyesiz masa kurulamaz. Yılmaz Bilgen