İhlas Haber Ajansı • Küçükçekmece
İstanbul'da yıkımı yapılan bina, yanındaki binanın üzerine devrildi!
İstanbul Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi.
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
