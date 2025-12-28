2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu ikinci maçında Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon, Mozambik'e 3-2 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi.

DÜELLODAN MOZAMBİK GALİP ÇIKTI

Stade Adrar’da oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Mozambik, turnuvada ilk puanlarını aldı.

Mozambik’e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Faisal Bangal, 42. dakikada penaltıdan Geny Catamo ve 52. dakikada Diogo Calila kaydetti. Gabon’un golleri ise 45+5. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 76. dakikada Alex Moucketou-Moussounda'dan geldi.

LEMINE 90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina ve Esenler Erokspor’un tecrübeli ismi Guelor Kanga, Gabon'da 90 dakika forma giydi.

Mozambik'te ise Ankara Keçiörengücü’nde görev yapan Mexer, 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi.

GABON İŞİNİ ZORA SOKTU

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Mozambik, 3 puana yükseldi. İki maçında sahadan puansız ayrılan Gabon ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

