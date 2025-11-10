NBA'de Alperen Şengün'ün gecesi: Milli yıldız double-double ile galibiyette başrol oynadı

Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi.Fiserv Forum'da 39 dakika süre alan Alperen Şengün, karşılaşmada 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr, galibiyete 16'şar sayılık katkı sağladı.Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 8 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti.

THUNDER DEPLASMANDA KAZANDI

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 yenerek 10'uncu galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander; 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle takımını sırtladı. Ajah Mitchell 21 sayı, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 13 ribauntla oynadı. ​​​​​​​Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr 17 sayı, 7 ribaunt, Cedric Coward 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.