Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alperen Şengün, NBA MVP listesinde ilk 10’da

Alperen Şengün, NBA MVP listesinde ilk 10’da

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alperen Şengün, NBA MVP listesinde ilk 10’da
NBA, MVP, Alperen Şengün, Houston Rockets, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli oyuncu Alperen Şengün, NBA 2025-26 sezonu MVP sıralamasında ilk 10’a girerek tarihi bir başarıya imza attı. Houston Rockets formasıyla bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakalayan Şengün, listede 10. sırada yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon gösterdiği 33.3 sayı, 6.3 asist, 5.4 ribaunt ortalamasıyla MVP sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Listede 10. sırada yer alan milli basketbolcu ise bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakaladı.

Gilgeous-Alexander dışında ilk 10'da sırasıyla Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors) ve Alperen Şengün (Houston Rockets) bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Taşacak Bu Deniz 5. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?AK Parti'de 5 il başkanlığına atama! İsimler belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NBA Avrupa resmileşiyor! Bir İstanbul takımı da listede - SporBir İstanbul takımı da listedeGalatasaray'dan yayıncı kuruluşa ağır suçlama! TFF'ye resmi başvuru yapıldı - SporGalatasaray'dan yayıncı kuruluşa ağır suçlama!Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor - SporYıldız isim Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor!Sergen Yalçın'sız Beşiktaş, Antalya deplasmanında: Ligde 59'uncu randevu - SporSergen Yalçın'sız Beşiktaş, Antalya'da: Ligde 59. randevuTürkiye'nin rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı - SporTürkiye'nin rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandıDavinson Sanchez'den Galatasaray ve transfer açıklaması: Ajax'a dönecek mi? - SporDavinson'dan transfer açıklaması: Ajax'a dönecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...