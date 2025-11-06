Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı

Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alperen Şengün &#039;double-double&#039; yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup etti. Üst üste 5'inci galibiyetini alan Rockets'ta 'double-double' yapan milli oyuncu Alperen Şengün, galibiyette başrolü üstlendi.

NBA'de Memphis Grizzlies'a konuk olan Houston Rockets, sahadan 124-109'luk skorla galip ayrıldı. Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan milli oyuncuAlperenŞengün, 20 sayı, 16 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı - 1. Resim

Rockets'ın üst üste 5'inci galibiyetini elde ettiği maçta Amen Thompson 28 sayı, 10 ribaunt, Jabari Smith ve Tari Eason 16'şar sayılık performans sergiledi.Grizzlies'ta Cam Spencer 19 sayı, Ja Morant 17 sayı, 8 asist, Santi Aldama 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

LAKERS SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-116 yenerek, üst üste 5'inci maçından galip ayrıldı.

Luka Doncic'in 35 sayı, 13 asist, 9 ribauntla oynadığı Lakers'ta, Deandre Ayton 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 17, Rui Hachimura 15 sayılık katkı sağladı.Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 8 ribaunt, Stephon Castle ve Jeremy Sochan 16'şar sayı, Harrison Barnes ve Julian Champagnie 14'er sayıyla parkeden ayrıldı.

Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı - 2. Resim

SON ŞAMPİYONU BLAZERS DURDURDU

Sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan son şampiyon Oklahoma City Thunder, ilk yenilgisini Portland Trail Blazers deplasmanında 121-119'luk skorla yaşadı.

Ev sahibi ekipte Deni Avdija 26 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynarken, Jrue Holiday 22, Jerami Grant 20 sayı attı.Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı - 3. Resim

GILGEOUS-ALEXANDER REKOR KIRDI

Shai Gilgeous-Alexander, 80 maç üst üste en az 20 sayı atarak, Oscar Robertson'u geçti ve 'NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri' rekoruna imza attı.

Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı - 4. Resim

