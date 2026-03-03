Orta Doğu’da artan güvenlik riskleri sonrası bazı dış hat seferleri geçici olarak durduruldu. 3 Mart Salı günü hangi uçuşların iptal edildiği ve seferlerin ne zaman normale döneceği yolcuların gündeminde. THY, AJET ve Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi kontrol edilirken Dubai uçuşları iptal mi, sefer var mı, hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi araştırılıyor.

3 Mart Salı günü THY, AJet ve Pegasus’un hangi seferleri iptal ettiği yolcular tarafından araştırılıyor. Orta Doğu’daki hava sahası kısıtlamaları sonrası İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere birçok noktaya yönelik uçuş planlaması yeniden düzenlenirken, iptal edilen uçuşlar ve seferlerin ne zaman normale döneceği merak konusu oldu

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede devam eden riskler nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus Airlines ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart’a kadar iptal edildi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı ve günlük değerlendirmeler ışığında güncellenebileceği belirtildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek.

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan seferlerin ise 3 Mart’a kadar iptal edildiği açıklandı. Mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin günlük olarak uzatılabileceği ifade edildi.

Hangi uçuşlar iptal edildi? 3 Mart THY, AJET ve Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi

DUBAİ’YE UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Birleşik Arap Emirlikleri genelinde acil durum önlemleri kapsamında hava trafiğinde yönlendirmeler yapıldığı belirtildi. Uraloğlu, İlk etapta iptal edilen BAE uçuşlarının 3 Mart’a kadar durdurulduğunu aktarırken Emirates ve Etihad Airways'in seferlerine başlayacağını duyurdu.

Dubai uçuşlarına ilişkin durum ise havayolu şirketlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Yolcuların uçuş saatlerinden önce ilgili hava yolu firmasının resmi internet sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden sefer durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

Taşıyıcıların, kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını, kaçınma yapacak şekilde planladığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart'a kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE'ye planlanan tüm uçuşlar da 3 Mart'a kadar iptal edildi. Günlük değerlendirmeler ışığında kararlar alınıyor, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptaller günlük olarak sürdürülebilir. Bugün Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman'a seferler icra edilebilecek."

