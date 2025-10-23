Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NBA'de yasa dışı bahis depremi: Ünlü koç ve yıldız oyuncu tutuklandı

NBA&#039;de yasa dışı bahis depremi: Ünlü koç ve yıldız oyuncu tutuklandı
NBA ekiplerinden Portland'ın koçu Chauncey Billups ve Miami Heat'in oyun kurucusu Terry Rozier yasa dışı bahis suçlaması nedeniyle tutuklandı.

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı.

ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.

Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.

OLAĞAN DIŞI BAHİS HAREKETLERİ

CBS’in haberine göre ise birden fazla eyaletteki bahis şirketleri; Rozier’in, 2023'ün mart ayında Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans karşılaşmasındaki istatistikleri üzerine olağan dışı bahis hareketlerini tespit etti.

ROZIER İÇİN BAHİSLER KAPATILDI

Profesyonel bir bahisçinin 46 dakikada 30 ayrı bahisle toplam 13 bin 759 dolar yatırdığı aktarıldı. Bu durum sonrasında bahis şirketleri; Rozier’in puan, ribaunt ve asistleri için bahisleri kapattı.

Rozier ise karşılaşmada sadece 10 dakika oynadı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan ayrıldı. İki isim de suçlamalar sonrasında tutuklandı.

