NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti!

NBA MAÇLARI HANGİ KANALA GEÇTİ?

NBA’in Türkiye yayın hakları resmen el değiştirdi. Uzun yıllardır farklı platformlarda yayınlanan NBA maçları 2025-2026 sezonundan itibaren Amazon Prime Video üzerinden izlenebilecek.

Teknoloji devi Amazon NBA’in Türkiye yayın haklarını 11 yıllığına satın aldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Türkiye’deki basketbol severler artık NBA heyecanını Prime Video üzerinden canlı ve Türkçe spikerlerle takip edebilecek.

NBA MAÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Yeni sezondan itibaren NBA maçları artık Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak. Yayınlar 25 Ekim 2025 tarihinde başlayacak.

Sezon boyunca 70’e yakın normal sezon maçı, NBA Kupası, Play-In Turnuvası, Playoff mücadeleleri, Konferans Finalleri ve NBA Finalleri canlı olarak Prime Video'dan ekranlara gelecek. Maçlar Türkiye’ye özel oluşturulan yayın ekibiyle izleyiciyle buluşacak.

NBA MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

NBA karşılaşmalarını izlemek isteyen spor severler, Amazon Prime Video uygulaması veya web sitesi üzerinden maçlara erişebilecek. Prime üyeleri tüm karşılaşmaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

Ayrıca canlı yayınlanan maçların tekrarları ve özetleri, izleyicilerin dilediği zaman ulaşabileceği şekilde Prime Video arşivinde yer alacak.

PRİME VİDEO ÜCRETLİ Mİ?

Prime Video'ya üyelik ücretli. NBA yayınlarını izleyebilmek için gerekli olan abonelik yapılmalıdır.

NBA karşılaşmaları için ise ek bir ücret talep edilmeyecek. Türkiye’deki Prime üyeleri, yalnızca aylık Prime abonelik ücretini ödeyerek tüm maçlara erişebilecek. Prime üyeliği sayesinde NBA yayınlarının yanı sıra film, dizi, müzik, oyun ve özel alışveriş avantajlarına da erişim mümkün oluyor.