Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti!

NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti!
NBA, Amazon, Türkiye, Basketbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NBA’in Türkiye yayın hakları artık Amazon Prime Video’da! Teknoloji devi Amazon, yeni sezondan itibaren Türkiye’deki Prime abonelerine NBA heyecanını canlı ve Türkçe anlatımla sunmaya hazırlanıyor.

NBA MAÇLARI HANGİ KANALA GEÇTİ?

NBA’in Türkiye yayın hakları resmen el değiştirdi. Uzun yıllardır farklı platformlarda yayınlanan NBA maçları 2025-2026 sezonundan itibaren Amazon Prime Video üzerinden izlenebilecek.

Teknoloji devi Amazon NBA’in Türkiye yayın haklarını 11 yıllığına satın aldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Türkiye’deki basketbol severler artık NBA heyecanını Prime Video üzerinden canlı ve Türkçe spikerlerle takip edebilecek.

NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti! - 1. Resim

NBA MAÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Yeni sezondan itibaren NBA maçları artık Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak. Yayınlar 25 Ekim 2025 tarihinde başlayacak.

Sezon boyunca 70’e yakın normal sezon maçı, NBA Kupası, Play-In Turnuvası, Playoff mücadeleleri, Konferans Finalleri ve NBA Finalleri canlı olarak Prime Video'dan ekranlara gelecek. Maçlar Türkiye’ye özel oluşturulan yayın ekibiyle izleyiciyle buluşacak.

NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti! - 2. Resim

NBA MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

NBA karşılaşmalarını izlemek isteyen spor severler, Amazon Prime Video uygulaması veya web sitesi üzerinden maçlara erişebilecek. Prime üyeleri tüm karşılaşmaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

Ayrıca canlı yayınlanan maçların tekrarları ve özetleri, izleyicilerin dilediği zaman ulaşabileceği şekilde Prime Video arşivinde yer alacak.

NBA maçları hangi kanala geçti, nerede yayınlanacak? Yayın hakları dijital platforma geçti! - 3. Resim

PRİME VİDEO ÜCRETLİ Mİ?

Prime Video'ya üyelik ücretli. NBA yayınlarını izleyebilmek için gerekli olan abonelik yapılmalıdır.

NBA karşılaşmaları için ise ek bir ücret talep edilmeyecek. Türkiye’deki Prime üyeleri, yalnızca aylık Prime abonelik ücretini ödeyerek tüm maçlara erişebilecek. Prime üyeliği sayesinde NBA yayınlarının yanı sıra film, dizi, müzik, oyun ve özel alışveriş avantajlarına da erişim mümkün oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kanlı gece! 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldüSismik boşluk nedir, ne anlama geliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sismik boşluk nedir, ne anlama geliyor? - HaberlerSismik boşluk nedir, ne anlama geliyor?Etimesgut su kesintisi: ASKİ paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerEtimesgut su kesintisi: ASKİ paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Söylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede? - HaberlerSöylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?Eskipazar Belediye Başkanı kim, hangi partiden? - HaberlerEskipazar Belediye Başkanı kim, hangi partiden?İnci Taneleri bitti mi, bu akşam yok mu? Yeni sezon açıklaması geldi! - Haberlerİnci Taneleri bitti mi, bu akşam yok mu? Yeni sezon açıklaması geldi!Shakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerShakhtar Donetsk - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...