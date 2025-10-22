Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > New York Knicks-Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

New York Knicks-Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
New York Knicks-Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, S Sport, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NBA 2025-2026 sezonunun açılış haftasında New York Knicks, Cleveland Cavaliers’ı Madison Square Garden’da ağırlayacak. Maçın Türkiye'den yayın bilgileri ve saati basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

New York Knicks ve Cleveland Cavaliers, NBA’in heyecan dolu yeni sezonunda karşı karşıya gelirken, iki güçlü ekibin mücadelesi basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, New York Knicks-Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NEW YORK KNICKS CLEVELAND CAVALİERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

New York Knicks - Cleveland Cavaliers maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 02:00’de (Türkiye saati) Madison Square Garden’da oynanacak. Karşılaşma, NBA’in açılış haftasında oynanıyor. Maç saati, Türkiye’de gece yarısına denk gelse de NBA hayranlarının yoğun ilgisi bekleniyor. Knicks, geçtiğimiz sezonu 50 galibiyetle 2. sırada tamamlarken, Cavaliers 48 galibiyetle 4. sıradaydı.

New York Knicks-Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

NEW YORK KNICKS CLEVELAND CAVALİERS MAÇI HANGİ KANALDA?

New York Knicks - Cleveland Cavaliers maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarında şifreli olarak yayınlanacak. Knicks-Cavaliers maçı, sezonun ilk büyük derbilerinden biri olarak öne çıkıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hindistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Helikopter piste saplandıÇankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dehşet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor? Çekim yeri merak ediliyor - HaberlerDehşet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor? Çekim yeri merak ediliyorTabii Spor ücretli mi, şifreli mi, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri - HaberlerTabii Spor ücretli mi, şifreli mi, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileriHande Dane kimdir, hangi dizilerde oynadı? Kıskanmak dizisinin Aslıhan'ı oldu - HaberlerHande Dane kimdir, hangi dizilerde oynadı? Kıskanmak dizisinin Aslıhan'ı olduMelisa Dilara Tatlıtuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi gündeme damga vurdu - HaberlerMelisa Dilara Tatlıtuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi gündeme damga vurduASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı...İlkay Gündoğan Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandı - Haberlerİlkay Gündoğan Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...