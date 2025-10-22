New York Knicks ve Cleveland Cavaliers, NBA’in heyecan dolu yeni sezonunda karşı karşıya gelirken, iki güçlü ekibin mücadelesi basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, New York Knicks-Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NEW YORK KNICKS CLEVELAND CAVALİERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

New York Knicks - Cleveland Cavaliers maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 02:00’de (Türkiye saati) Madison Square Garden’da oynanacak. Karşılaşma, NBA’in açılış haftasında oynanıyor. Maç saati, Türkiye’de gece yarısına denk gelse de NBA hayranlarının yoğun ilgisi bekleniyor. Knicks, geçtiğimiz sezonu 50 galibiyetle 2. sırada tamamlarken, Cavaliers 48 galibiyetle 4. sıradaydı.

NEW YORK KNICKS CLEVELAND CAVALİERS MAÇI HANGİ KANALDA?

New York Knicks - Cleveland Cavaliers maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarında şifreli olarak yayınlanacak. Knicks-Cavaliers maçı, sezonun ilk büyük derbilerinden biri olarak öne çıkıyor.