NBA maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir?

NBA’in 2025-2026 sezonu 21 Ekim’de başladı. Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Boston Celtics ve Milwaukee Bucks gibi devlerin mücadele ettiği dünyanın en büyük basketbol ligi, her sezon olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de canlı olarak yayınlanıyor.

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

NBA maçları Türkiye’de S Sport ve NBA TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Bu iki kanal, sezon boyunca hem normal sezon hem de playoff karşılaşmalarını basketbolseverlerle buluşturacak. S Sport’un yayınları TV+ platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

NBA TV ise özellikle haftanın önemli maçlarını ve özel içerikleri ekranlara taşıyor. Lakers - Warriors, Celtics - Bucks ve Nuggets - Clippers gibi yüksek tempolu karşılaşmalar canlı yayınla izlenebilecek. S Sport ayrıca stüdyo programları ve maç önü-arkası analizleriyle basketbolseverlere kapsamlı bir deneyim sunuyor.

NBA MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

NBA karşılaşmaları Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus yayınlarıyla izlenebiliyor. NBA TV ise kablo, uydu ya da dijital platformlar üzerinden erişilebilir durumda. TV+ kullanıcıları, S Sport yayınlarıyla ligin en önemli maçlarını HD kalitede takip edebiliyor.

2025-2026 NBA TAKVİMİ

NBA 2025-2026 sezonu 21 Ekim 2025 tarihinde başladı. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets’ı, Los Angeles Lakers ise Golden State Warriors’ı ağırladı. Normal sezon 12 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra playoff aşaması başlayacak.

Sezon boyunca Emirates NBA Kupası, özel karşılaşmalar olmak üzere birçok özel etkinlik düzenlenecek. All-Star haftası ise 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Los Angeles’ta gerçekleşecek. NBA takvimi, basketbolseverler için uzun bir sezon vaat ediyor.