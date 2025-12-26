Trendyol 1. Lig’de 19. hafta heyecanı Sakarya’da yaşanacak. Sakaryaspor ile Manisa FK’nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesi yayın bilgileri, maç saati ve karşılaşmaya dair ayrıntılar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma oynanacak. Sakaryaspor sahasında Manisa FK’yı konuk ederken, maçın canlı yayın bilgileri ve başlama saati netleşti.

SAKARYASPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor ile Manisa FK arasındaki mücadele, 26 Aralık 2025 Cuma günü oynanacak. 20.00’de başlayacak karşılaşma haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olacak.

Ev sahibi ekip Sakaryaspor, ligde topladığı 22 puanla orta sıralarda yer alırken Manisa FK ise 20 puanla 17. sırada düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir deplasmana çıkacak. Bu nedenle karşılaşma iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Sakaryaspor-Manisa FK mücadelesi, canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz şekilde takip edebilecek.

Karşılaşmayı hakem Ömer T. Güldibi yönetecek. Güldibi’nin yardımcılıklarını Harun Terin ve Orhun Aydın Duran üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise karşılaşma günü açıklanacak.

