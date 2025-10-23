Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rachid Ghezzal için soruşturma başlatıldı: Başı dertte

UEFA, Fransız ekibi Olympique Lyon'un UEFA Avrupa Ligi'nde Rachid Ghezzal'ı uygunsuz şekilde oynatmasıyla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

Rachid Ghezzal'ın Lyon'un deplasmanda FC Utrecht'i 1-0 mağlup ettiği maçta forma giymeye uygun olmadığına yönelik inceleme başlatıldı.

Cezayirli yıldız, Lyon'un deplasmanda FC Utrecht'i 1-0 mağlup ettiği maçta Tanner Tessmann'a asist yapmıştı. Ancak UEFA kaynaklarına göre Ghezzal'ın bu maçta forma giymeye uygun olmadığı ortaya çıktı.

"UEFA KULÜP TURNUVALARINDA OYNAMAYA UYGUN DEĞİL"

Fransız gazetesi Le Dauphine Libere'nin haberine göre; UEFA, Utrecht'in konuyla ilgili resmi şikayette bulunduğunu doğruladı. Yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal, bir sonraki kayıt dönemine kadar UEFA kulüp turnuvalarında oynamaya uygun değildir. Kulüp bilgilendirilmiş ve oyuncu FC Salzburg maçı öncesi kadro listesinden çıkarılmıştır. Utrecht tarafından bir şikayet yapılmış olup, disiplin soruşturması devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

TRANSFER YETİŞMEDİ

UEFA talimatlarına göre, 2025/26 sezonu için kulüplerin A listesini 2 Eylül gece yarısına kadar bildirmesi gerekiyordu. Ghezzal ise 5 Eylül’de Çaykur Rizespor'dan Lyon'a transfer olduğu için bu tarihe yetişemedi. Ayrıca B listesi hakkı da 2004 ve sonrasında doğan oyuncular için geçerli olduğundan, 1992 doğumlu Ghezzal bu kapsamda yer almıyor.

UTRECH İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRDI

Yine de Lyon'un ceza alması beklenmiyor. Zira iddialara göre hata, Lyon'un değil UEFA'nın kayıt sisteminden kaynaklandı. Ayrıca Utrecht'in itiraz süresini (maçtan sonraki 24 saat içinde) kaçırdığı da bildirildi.

