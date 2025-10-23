Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, iç sahada 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Nihat Kahveci, Victor Osimhen'in 2 golle damga vurduğu RAMS Park'taki mücadeleyi yorumladı.

"GÜZEL GOLLER, GÜZEL MÜCADELE"

Kontraspor Youtube kanalında konuşan eski futbolcu, "Tebrik ediyorum; Liverpool galibiyeti ancak bu kadar güzel gollerle, bu kadar güzel mücadeleyle ve 3-1'lik skorla taçlandırılırdı. Helal olsun. Manevi olarak çok mutluyum. Bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynadı, bugün itibariyle şu an 6 puanla 'Ben yoluma devam edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, BODO'YU ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞ"

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi ve hamlelerini değerlendiren Kahveci, "Artık bu olalım! Biz, Edirne dışında her takımı güzel analiz edelim. Galatasaray, Bodo'yu çok iyi analiz etmiş, çok ciddiye almış" şeklinde konuştu.

"75 MİLYON EURO HELAL OLSUN"

Nihat Kahveci, "Bir oyuncuya 75 milyon euro verip, sahanın içinde ancak bu kadar karşılığını alırsın. '75 milyon euro helal olsun' dedirten performans. Osimhen rakibi darmaduman etti. Isak nedir abi; iyi futbolcu ama o paraların topçusu değil. Osimhen 75, Isak 140! Osimhen'i mi alırsın, Isak'ı mı alırsın? Osimhen'e 150 milyon euro verirler. Osimhen'in son vuruşu Icardi gibi olsa Barcelona, Real Madrid, bayern Münih gözü kapalı alır" iddiasında bulundu.