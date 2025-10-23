Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır'

Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır'

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Eski milli futbolcu, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Victor Osimhen'e yönelik övgü dolu sözler sarf ederken, Nijeryalı santrfor ile Liverpool'un 145 milyon euro bonservis ödediği Alexander Isak ile kıyasladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, iç sahada 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Nihat Kahveci, Victor Osimhen'in 2 golle damga vurduğu RAMS Park'taki mücadeleyi yorumladı.

"GÜZEL GOLLER, GÜZEL MÜCADELE"

Kontraspor Youtube kanalında konuşan eski futbolcu, "Tebrik ediyorum; Liverpool galibiyeti ancak bu kadar güzel gollerle, bu kadar güzel mücadeleyle ve 3-1'lik skorla taçlandırılırdı. Helal olsun. Manevi olarak çok mutluyum. Bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynadı, bugün itibariyle şu an 6 puanla 'Ben yoluma devam edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır' - 1. Resim

"GALATASARAY, BODO'YU ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞ"

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi ve hamlelerini değerlendiren  Kahveci, "Artık bu olalım! Biz, Edirne dışında her takımı güzel analiz edelim. Galatasaray, Bodo'yu çok iyi analiz etmiş, çok ciddiye almış" şeklinde konuştu.

Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır' - 2. Resim

"75 MİLYON EURO HELAL OLSUN"

Nihat Kahveci, "Bir oyuncuya 75 milyon euro verip, sahanın içinde ancak bu kadar karşılığını alırsın. '75 milyon euro helal olsun' dedirten performans. Osimhen rakibi darmaduman etti. Isak nedir abi; iyi futbolcu ama o paraların topçusu değil. Osimhen 75, Isak 140! Osimhen'i mi alırsın, Isak'ı mı alırsın? Osimhen'e 150 milyon euro verirler. Osimhen'in son vuruşu Icardi gibi olsa Barcelona, Real Madrid, bayern Münih gözü kapalı alır" iddiasında bulundu.

Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır' - 3. Resim

 

