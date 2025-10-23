Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için ne dedi? 'Baştan sona Okan Buruk resitali'

Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından taraftarı önünde bu defa Bodo/Glimt'i 3-1'le geçti. Spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın Norveç ekibi karşısındaki futbolunu ve bireysel performansları değerlendirdi.

"GALATASARAY ZEKASI İLE KAZANDI"

"Tempo ya da koşu mesafesi değil, doğru yerde 10 numara baskı ve presle ile kazandı Galatasaray! Lemina bastı, Osimhen attı! İkinci golde Yunus Akgün presi yapıp Osimhen ile attı Galatasaray! Skor tabelasında Osimhen’in ismi yazsa da doğru rakip analizi ile kazandı Galatasaray! Yani maç önünde Okan Buruk’un dediği gibi temposu ile değil zekâsı ile kazandı Galatasaray!" (Ali Naci Küçük / Türkiye)

"GALATASARAY SÜREKLİ KORKU DUYGUSUNU YAŞATTI"

"Osimhen böyle maçlar için alınmış bir gol makinesi olduğunu yine gösterdi. Attığı 2'nci gol daha önce de gelebilirdi. Önemli olan bu tempoyu maç içinde fazla düşürmemek. Hep aynı ritmi göstermek mümkün değil doğal olarak ama rakibe sürekli korku duygusunu atak oynayarak yaşatabilirsiniz. Böyle yaptı Galatasaray. Takımı bu oyun anlayışıyla oynatan Okan Buruk'u ayrıca kutlamak lazım." (Ercan Tener / Sözcü)

"SIRADAKİ GELSİN"

"Osimhen Bodo'ya karşı belki de hayatının futbolunu oynadı. İki gol attı, tonla pozisyona girdi. Bodo defansını paramparça etti. Kaleci Haikin'in Osimhen'in bazuka gibi şutlarını kurtarmaktan eldivenleri parçalandı, parmakları su topladı. Galatasaray tam bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Slavia Prag ve Tottenham'ın diş geçiremediği Bodo/Glimt'i Rams Park'ın çimlerine gömdük! Durmak yok, yola devam! Sıradaki gelsin!" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"OSIMHEN, AVRUPA'NIN EN FORMDA 5 SANTRFORUNDAN BİRİ"

"Dün Galatasaraylılar maça inanılmaz bir arzu ve konsantrasyonla başladı. Osimhen rakiplerini reklam panolarına kadar kovaladı pres için. Orta sahanın patronu Lemina topu ısırdı adeta. Bu iştahın sonucu olarak da yarım saatte 5 net pozisyon yakalayıp, 2-0’ı buldu sarı kırmızılılar. Liverpool’dan sonra Bodo Glimt’i de yıkan Osimhen bence şu anda Avrupa’nın en formda 5 'komple santrforu'ndan biri. Osimhen’in yanına ben sadece Mbappe’yi, Haaland’ı, Dembele’yi ve Alvarez’i yazabiliyorum." (Uğur Meleke / Hürriyet)

"OSIMHEN'İN VURUŞUNU ÖRNEK ALMALILAR"

"Osimhen, gecenin yıldızlığına soyundu. İlk golde Lemina'nın topu rakipten çalması ve çabuk oynaması çok önemliydi ama Osimhen'in önüne düşen topu düzeltmeden kaleye vurması akıllıcaydı. Hücumda görev yapan oyuncular, bu vuruşu örnek almalı. İkinci yarı Galatasaray, akıllı oyununu devam ettirdi. Yunus'la skoru 3'ledi. Eğer Osimhen son vuruşlarda daha dikkatli olsaydı Galatasaray, Bodo'ya ağır bir yenilgi tattırırdı. Lemina- Torreira ikilisi hatasız oynadı." (Levent Tüzemen / Sabah)

"OYUN BAŞTAN SONA BİR OKAN BURUK RESİTALİYDİ"

"Dünkü oyun baştan sona bir Okan Buruk resitaliydi. Genç yaşta şampiyonluk gösterilerini derinlik ve renk kazandıran, heyecan katan hoca, dünkü Şampiyonlar Ligi maçını da sabır ve sükunet ile kazandı. Elbette bu kazançta Galatasaray’ın oynayan tüm oyuncularını da kutlamalıyız." (Attila Gökçe / Milliyet)

"ARTIK SANKİ KENDİNİ KENDİNİ BU FORMAYA AİT HİSSETMİYOR"

"Önce taraftar, yüzde 62 topa sahip olan Bodo'yu her paslarında ıslıklayıp makine gibi işleyen düzenlerini bozdular. Sonra Osimhen, Yunus, Lemina ve Lucas. Islıklardan akılları şaşmış rakibin ayağından söküp aldılar topu ve 3 gol. Aksayan ya da bekleneni veremeyen ise artık kendini sanki bu formaya ait hissetmeyen Barış Alper Yılmaz'dı. 120 km koşan Bodo'ya karşı 45 ikili mücadele kazanan, 12 pas arasıyla rakibi bozan, 23 uzaklaştırma yapan Galatasaray değişiklikler sonrasında kramplar eşliğinde tamamladı maçı." (Bülent Timurlenk / Sabah)