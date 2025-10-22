Galatasaraylı yıldız ülkesine dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo'yu 3 golle geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'ya izin verildiğini söyledi.

"TORREIRA'NIN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"

Torreira'nın fedakarlık yaparak oynadığını belirten Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." dedi.

"TAKIMI NE KADAR SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Torreira'nın takımına verdiği değere vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım." diye konuştu.