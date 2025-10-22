Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'tepki' açıklaması: Bunu yaşamak üzüyor

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'tepki' açıklaması: Bunu yaşamak üzüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçta planlarının tuttuğunu belirten Buruk, "Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün. Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik" dedi. Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasıyla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim" sözleriyle taraftara çağrı yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3 golle geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.
 

"FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

Maç öncesi planlarının sahada gerçekleştiğini kaydeden Okan Buruk, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün. Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim." dedi.
 

"İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE DESTEKLEYELİM"

Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına değinen Buruk, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim." şeklinde konuştu.

"BUNU YAPAN KİTLE DÜŞÜNMELİ"

Barış Alper olayının maçın önüne geçmemesi gerektiğini ifade eden Okan Buruk, "Barış Alper Yılmaz olayı maçın önüne geçmemeli. Zaten çok küçük bir grup yaptı. Galipken bu olmamalı. Bunu yapan kitle düşünmeli. Oyuncularımız her şeyleri veriyor. Bazen kötü de oynayabilirler. Bu maçta takım olarak herkes iyi oynadı. Bunu yaşamak üzüyor. Asıl konuşacağımız bu atmosferi oluşturmak, bunu konuşmak. Ufak tefek böyle tepkiler oluyor. Oyuncularımıza sahip çıkmaları lazım. Biz, onlarla burada anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmalıyız ve her oyuncuya göstermeliyiz." dedi.

