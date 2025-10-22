Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'tepki' açıklaması: Bunu yaşamak üzüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3 golle geçen Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

Maç öncesi planlarının sahada gerçekleştiğini kaydeden Okan Buruk, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün. Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim." dedi.

"İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE DESTEKLEYELİM"

Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına değinen Buruk, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim." şeklinde konuştu.

"BUNU YAPAN KİTLE DÜŞÜNMELİ"