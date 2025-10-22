Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bodo/Glimt'te Kjetil Knutsen'in şaşkınlığı: Baş ağrısı çekiyorum

Bodo/Glimt'te Teknik Direktör Kjetil Knutsen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını söyledi. Rams Park'taki atmosfere değinen Knutsen, "(Kulak tıkacı kullanması) İnanılmaz, fantastik bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenilen Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te Teknik Direktör Kjetil Knutsen, bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı futbolcuları çok iyi tanıdıklarını aktaran Knutsen, "Bugün takımımızda bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar yapınca böyle bir sonuç oluyor. Üç golü onlara armağan ettik. Hatta 3'ten fazla gol atabilirlerdi. Böyle bir seviyede performansımız yeterli gelmedi. Maça taktiksel olarak iyi hazırlanmıştık. Fazla sayıda bireysel hatalar yaptığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı." diye konuştu.

RAMS Park'taki yüksek ses nedeniyle kullandığı kulak tıkaçlarının işe yaramadığını aktaran Knutsen, "İnanılmaz, fantastik bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı." ifadelerini kullandı.

Kjetil Knutsen, hem Galatasaray takımından hem de stattaki atmosferden etkilendiklerini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Statlar tamamen dolu olacaktır. Bunu beklememiz gerek. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynayamadık. Galatasaray iyi baskı yaptı, iyi fırsatlar yakaladı. Sonuca, elimizdeki toplama baktığımızda yeterli gelmedi. Her zaman olduğu gibi bu maçtan da öğrenecek çok şeyimiz var." şeklinde görüş belirtti.

