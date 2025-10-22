Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da protesto şoku: Yıldız isim ıslıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, oyundan alındıktan sonra taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

BARIŞ ALPER'E ISLIKLI TEPKİ

Rams Park'ta oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 65. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.Galatasaraylı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Barış Alper Yılmaz'a ıslıklarla tepki gösterdi.

