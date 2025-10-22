Galatasaray'da protesto şoku: Yıldız isim ıslıklandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, oyundan alındıktan sonra taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
BARIŞ ALPER'E ISLIKLI TEPKİ
Rams Park'ta oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 65. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.Galatasaraylı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Barış Alper Yılmaz'a ıslıklarla tepki gösterdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı