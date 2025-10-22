Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Galatasaray taraftarından Filistin'e destek koreografisi: Soykırımı durdurun

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek koreografisi: Soykırımı durdurun

- Güncelleme:
Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Rams Park'ta oynanan mücadele öncesinde İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, müsabaka öncesi Filistin'e destek koreografisi yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

