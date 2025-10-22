Bitcoin'de yükseliş rüyası son mu buluyor? "100 bin doların altı kaçınılmaz olabilir"

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin (BTC) fiyatındaki oynaklığın hafta sonuna kadar devam edebileceğini ve kripto paranın kritik 100 bin dolar seviyesinin altına düşebileceğini öngörüyor.

Bankanın dijital varlıklar araştırma global başkanı Geoffrey Kendrick, bu düşüşün kaçınılmaz göründüğünü ancak geçici olabileceğini ve Bitcoin’in bir sonraki büyük rallisi için zemin oluşturabileceğini söyledi.

100 BİN DOLAR SEVİYESİ KAÇINILMAZ OLABİLİR

Kendrick, “Bitcoin’in taban bulmadan ne kadar düşmesi gerekiyor sorusu gündemde. 100 bin dolar seviyesinin altına düşüş kaçınılmaz görünüyor, ancak bu düşüş kısa süreli olabilir” dedi.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ TRENDİ

Finance In Bold'dan edinilen bilgilere göre 10 Ekim’de ABD–Çin ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasıyla 19 milyarlık bir piyasa tasfiye işlemi gerçekleşti ve Bitcoin fiyatı dört ayın en düşük seviyesi olan yaklaşık 104 bin dolara geriledi.

Kısa vadeli zayıflığa rağmen Kendrick, Bitcoin’in bu düşüşle bir taban oluşturacağı ve yeniden yükselişe geçeceği konusunda iyimser. Likidite koşullarındaki sıkılaşma ve altın ile Bitcoin arasındaki geçişlerin piyasayı stabilize edecek önemli göstergeler olduğunu belirtti.

Bu hafta yaşanan kısa süreli toparlanma, altındaki satışın eşlik ettiği bir dönemde gerçekleşti; bu da “altın sat, Bitcoin al” akışının artabileceğine işaret ediyor ve taban oluşumunun sinyali olarak yorumlanıyor.

Standard Chartered, Bitcoin ETF girişleri ve muhtemel Federal Reserve faiz indirimleri gibi makroekonomik olumlu koşulların toparlanmayı destekleyeceğini öngörüyor.

KISA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER NELER?

Kendrick, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolar yükselebileceğini ve 2028’e kadar uzun vadeli hedefin 500 bin dolar olabileceğini öngörüyor. “Büyük tasfiye sonrası toz duman yatışınca yatırımcılar bunu bir alım fırsatı olarak görebilir. Resmi tahminim yıl sonunda 200 bin dolar” dedi.

Standard Chartered’ın öngörüsü, 2024 sonunda Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahmininin doğru çıkması nedeniyle önemli görülüyor. Kendrick, bu görüşünü ABD başkanlık seçimleri, kurumsal ETF girişlerinin artışı ve Bitcoin halving gibi tetikleyicilere dayandırmıştı.

BITCOIN NE KADAR?

Yazım itibarıyla Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 107 bin 870 seviyesinde işlem görüyor.