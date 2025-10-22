Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump emri verdi, ABD sert vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı

Trump emri verdi, ABD sert vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
ABD, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Saldırı, Pasifik Okyanusu, CIA, Venezuela, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD, Pasifik Okyanusu'ndaki saldırılarına devam ediyor. Pentagon tarafından bölgede uyuşturucu kaçaklığı yaptığı iddia edilen bir gemiye düzenlenen saldırıda iki kişinin öldürüldüğü açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump yönetimi, Venezuela’da gizli CIA operasyonlarına izin veren bir kararı onayladı.

ABD'de Pentagon başkanı Pete Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye yönelik yeni bir ABD saldırısında iki kişinin öldüğünü ve Pasifik Okyanusu'nda faaliyet gösteren bir gemiye yönelik ilk saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Trump emri verdi, ABD sert vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı - 1. Resim

Hegseth, X'te yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sırasında gemide iki uyuşturucu teröristi bulunuyordu. Her iki terörist de öldürüldü ve bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi" dedi.

TRUMP 'OPERASYON EMRİ' VERMİŞTİ

New York Times’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump yönetimi, Venezuela’da gizli CIA operasyonlarına izin veren bir kararı onayladı.

ABD’li yetkililere dayandırılan bilgiye göre bu karar, Trump yönetiminin Venezuela lideri Nicolás Maduro’ya yönelik baskı kampanyasının son adımı olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu yetki, CIA’ya Venezuela’da ölümcül operasyonlar da dâhil olmak üzere bir dizi gizli faaliyet yürütme olanağı tanıyor. Ajansın bu kapsamda tek başına ya da askeri operasyonlarla eş zamanlı hareket edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AFP

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, dünyanın zirvesine yerleştiGalatasaray'da protesto şoku: Yıldız isim ıslıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu! "Güvenmeleri akıl alır gibi değil" - DünyaChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu!ABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde! Ateşkese rağmen işgal tasarısını onayladılar - DünyaABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde!Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor - DünyaYunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyorTunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var - DünyaTunus açıklarında gemi kazası! 40 ölü 30 yaralıLahey’den tokat gibi karar! UAD, İsrail’in Gazze yalanlarını çürüttü - DünyaUluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’e ağır darbe!ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio neden İsrail’e gidiyor? Dikkat çeken iddia - DünyaABD Dışişleri Bakanı neden İsrail’e gidiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...