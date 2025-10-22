Trump emri verdi, ABD sert vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı

ABD'de Pentagon başkanı Pete Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye yönelik yeni bir ABD saldırısında iki kişinin öldüğünü ve Pasifik Okyanusu'nda faaliyet gösteren bir gemiye yönelik ilk saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hegseth, X'te yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sırasında gemide iki uyuşturucu teröristi bulunuyordu. Her iki terörist de öldürüldü ve bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi" dedi.

TRUMP 'OPERASYON EMRİ' VERMİŞTİ

New York Times’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump yönetimi, Venezuela’da gizli CIA operasyonlarına izin veren bir kararı onayladı.

ABD’li yetkililere dayandırılan bilgiye göre bu karar, Trump yönetiminin Venezuela lideri Nicolás Maduro’ya yönelik baskı kampanyasının son adımı olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu yetki, CIA’ya Venezuela’da ölümcül operasyonlar da dâhil olmak üzere bir dizi gizli faaliyet yürütme olanağı tanıyor. Ajansın bu kapsamda tek başına ya da askeri operasyonlarla eş zamanlı hareket edebileceği belirtiliyor.