ABD tarihinde bir ilk! Almanya, Pentagon'un maaşlarını üstlendi

ABD’de federal hükümetin kapanması üçüncü haftasına girerken, NATO müttefiki Almanya tarihte eşi görülmemiş bir karar aldı. Berlin yönetimi, Almanya’daki ABD Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan yaklaşık 11 bin yerel çalışanın maaşlarını geçici olarak üstleneceğini açıkladı.

Almanya Maliye Bakanlığı, “Ekim ayı maaşlarının zamanında ödenmesini sağlamak için plan dışı bir harcama başlatılacak” bilgisini paylaştı. Federal hükümetin yanı sıra Renanya-Palatinat eyaleti de ödeme sürecine katkı sağlayacak.

'ABD BU MASRAFLARI GERİ ÖDEYECEK”

Berlin sözcüsü, ABD’nin mali yükümlülüğünü yerine getireceğini belirterek, “Trump yönetimi bu masrafları geri ödeyecek. ABD’nin maaşları zamanında ödeyebileceğine inanıyoruz. Ancak her halükarda Almanya maaşları garanti altına almayı kabul etti.” ifadelerini kullandı.

Almanya, NATO ittifakı çerçevesinde Washington’a destek vererek, kapanmanın Avrupa’daki askerî operasyonlara yansımasını önlemek istiyor.

KAPANMA KRİZİ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA

ABD federal hükümeti, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle üç haftadır kısmi kapanma durumunda. Cumhuriyetçiler, hükümetin açık kalabilmesi için kısa vadeli bir finansman tasarısı sunarken, Demokratlar Obamacare sübvansiyonlarının uzatılmaması halinde tasarıya destek vermeyeceklerini aktarmıştı.

Kongre'deki çıkmaz, NATO kapsamında görev yapan yüzlerce sivil personelin de maaş krizine yol açtı.

ALMANYA'DA 50 BİN AMERİKAN ASKERİ GÖREV YAPIYOR

Almanya, Avrupa’daki en büyük Amerikan askeri varlığına ev sahipliği yapıyor. Pentagon’un verilerine göre ülkede 174 tesis bulunuyor. Deutsche Welle’nin aktardığına göre, 2024 itibarıyla Almanya’da yaklaşık 50 bin Amerikan askeri personeli mevcut.

Alman sendikası Verdi, geçtiğimiz hafta hükümete çağrıda bulunarak, kapanma süresince ABD üslerinde çalışan Alman işçilerin maaşlarının aksamaması için “acil önlem” alınmasını istemişti.

TRUMP'TAN ASKERLERİN MAAŞLARINI ÖDEYİN TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, kapanma krizinin başlamasından kısa süre sonra askerlerin mağdur olmaması için devreye girdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Başkomutan olarak yetkilerimi kullanarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth’e askerlerimizin maaşlarının ödenmesi için mevcut tüm fonları kullanması talimatını verdim. Gerekli fonları belirledik ve bu kaynaklar askerlerimizin maaşlarını ödemek için kullanılacak.”

Trump yönetimi, maaş ödemelerini garanti altına almak için alternatif fon kaynaklarını devreye soktu.