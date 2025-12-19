Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Cevdet Yılmaz “Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren kurucu bir aktördür” dedi.

ESMA ALTIN- Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına verilen bütçe kapsamında yapılan harcamaların eski sisteme göre daha fazla olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Yılmaz, binde 1,1-1,2 civarında bir harcama olduğunu, eski sisteme göre daha düşük harcama yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil de rakibi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçilseydi altı cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını belirten Yılmaz “Kim bilir kaç bakan olacaktı! 1990’lı yıllarda 35-36’ları bulmuş, o koalisyon dönemlerinde, muhtemelen 30’un üstünde de bakan olurdu. Asıl, o zaman, Cumhurbaşkanlığı makamı bir israf noktasına dönüşürdü. Bir de ilan edilen resmî cumhurbaşkanı yardımcılarının dışında da kimlere cumhurbaşkanı yardımcılığı sözü verildi, onu da bilmiyoruz, onları da eklerseniz çok daha fazla olur” dedi.

Belediyelerle ilgili yaptığı “Fantastik harcamalar yapmasınlar” sözüne gelen eleştirilere cevap veren Yılmaz “Belediyelerin asli işleri var. Bir belediyenin asli işi vatandaşa temiz, sağlıklı içme suyunu ulaştırmaktır, trafik sorununu çözmektir, yol yatırımları yapmaktır, yeşil alanları artırmaktır, daha yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmaktır. ‘Bu önemli temel işleri bırakıp başka işlerle uğraşıyorlarsa doğru yapmıyorlar’ dedim. Siz bunu haklı buluyorsanız, aynı anlayışla devam edin” diye konuştu.

TEK TAŞIT ALINMADI

Cumhurbaşkanlığına alınan taşıt sayılarına yönelik sözlere ise Yılmaz, mevcut taşıtların dışında ekstra bir araç alımı olmadığını kaydederek, “Cumhurbaşkanlığımızda 20 taşıt konuyor standart olarak, bir ihtiyaç çıkabilir, acil bir şey olabilir diye. 2025 yılında yine 20 taşıt koymuşuz, şu ana kadar bir tane bile alınmamış. NATO zirvesi geliyor, belki onun için bir ihtiyaç olursa bir alım yapılabilir” ifadelerini kullandı.

