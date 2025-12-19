Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı! Yurt dışı çıkış yasağı var
Gazeteci Levent Gültekin, Bebek'te bir kafede otururken gözaltına alındı. Kendi YouTube kanalında kullandığı ifadeler sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile suçlandı. Gültekin'in adli kontrol tedbiri ile serbest kaldığı açıklandı.
Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
HAKKINDAKİ SUÇLAMA
Levent Gültekin kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:
“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Levent Gültekin emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?
Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan Levent Gültekin 53 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.
Medya sektöründeki kariyerine 1995’de Yeni Şafak’la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000’de genel müdür oldu. 2000’in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.
2007’de Star Medya Grubu’nda, 2009’da Cine5 Medya Grubu’nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010’da Cine5’ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.