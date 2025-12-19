İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirketin merkezlerinde arama yapıldı. Gelen ilk bilgiler arasında 43 kişinin gözaltına alındığı yer aldı. Şirketlerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, dev bir operasyon için düğmeye bastı. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

7 MİLYAR LİRALIK SAHTE FATURA!

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ettikleri saptandı. Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

DEVLETE ZARARLARI 69,5 MİLYON LİRA!

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı oldukları şirketlerin yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterdi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebekenin, sadece incelenen şirketler özelinde devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattığı belirlendi.

KİRLİ PARA EKONOMİK SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı görüldü. Bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı (para aklama) teknik analizlerle ortaya çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği tespit edilen; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerini başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası