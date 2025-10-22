ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio neden İsrail’e gidiyor? Dikkat çeken iddia

İsrail hükümeti sözcüsü Shosh Bedrosian, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Perşembe günü İsrail’e geleceğini açıkladı.

Böylece bir hafta içinde Washington’dan bölgeye üçüncü üst düzey ziyaret gerçekleşmiş oldu.

AFP'ye konuşan yetkililere göre Rubio’nun, Cuma günü Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği ve Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen ABD arabuluculuğundaki barış planı çerçevesinde görüşmeler yapacağı ileri sürüldü.

GAZZE'DE 'ATEŞKES KOORDİNASYON MERKEZİ' KURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Ekim’de İsrail’de Sivil-Askerî Koordinasyon Merkezi (CMCC) adını verdiği yeni bir yapı oluşturdu. Merkez, Gazze’deki kırılgan ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımların koordinasyonu amacıyla kuruldu.

Yaklaşık 200 ABD askeri personeli, ulaştırma, planlama, güvenlik, lojistik ve mühendislik alanlarında görev yapıyor. Merkezde ayrıca İngiltere, Kanada, Almanya, Danimarka ve Ürdün’den askerler de yer alıyor.

CENTCOM açıklamasında, “ABD askeri personeli Gazze’ye konuşlandırılmayacak; bunun yerine, uluslararası muhatapların Gazze’ye insani, lojistik ve güvenlik yardımı akışını kolaylaştırmaya yardımcı olacak” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “CMCC, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izleyecek ve personelin Gazze’deki gelişmeleri gerçek zamanlı olarak değerlendirebileceği bir operasyon odasına sahip olacak” denildi.

RUBİO NEDEN İSRAİL'İ ZİYARET EDİYOR?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve özel elçi Steve Witkoff, geçtiğimiz hafta İsrail’de Trump yönetiminin Gazze barış planını tanıtmak üzere temaslarda bulunmuştu. Rubio’nun ziyareti, söz konusu planın uygulanmasına yönelik diplomatik çerçevenin tamamlanması olarak değerlendirilmekte.

Kiryat Gat’taki merkeze ziyaret gerçekleştiren CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, “Gazze’de başarılı bir istikrar süreci için paydaşları bir araya getirmek barışçıl bir geçiş açısından kritik öneme sahip” dedi.

TRUMP YÖNETİMİ GAZZE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı, Hamas’ın silahsızlandırılmasını, bölgenin askerden arındırılmasını ve geçici bir “teknokrat hükümet” kurulmasını öngörüyor.

Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Gazze’nin yeniden inşası için ayrılan fonların “Hamas’ın kontrolündeki bölgelere aktarılmayacağını” vurgulamıştı.

Kushner, “Gazze’de yaşayan Filistinlilere gidecekleri, çalışabilecekleri ve yaşayabilecekleri bir yer sağlamak için yeni bir Gazze inşa etmeyi hedefliyoruz” ifadeleriyle durumu teyit etmiş oldu.

Diğer yandan Rubio’nun ziyareti, ABD’nin Gazze ateşkesi sonrası dönemde Filistin’de yeni bir yönetim yapısı oluşturma planı ile doğrudan bağlantılı.

Diplomatik kaynaklara göre, Washington yönetimi bölgede BM gözetiminde uluslararası bir istikrar gücü kurulması üzerinde çalışıyor.

Ancak gözlemciler, ABD’nin bu planının Türkiye ve Mısır’ın dışlanması halinde kalıcı bir çözüm üretemeyeceğini yineledi. Türkiye’nin hem insani yardımlar hem diplomatik girişimlerdeki aktif rolü, Gazze’deki barış sürecinin vazgeçilmez aktörü olarak öne çıkıyor.