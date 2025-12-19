BMMYK Suriye Temsilcisi Llosa, Esad sonrası Suriye’de korkunun yerini umuda bıraktığını, 1,3 milyon mültecinin ülkelerine döndüğünü ve 2026’da 1 milyon kişinin daha geri dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa “Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından korku çok hızlı bir şekilde ortadan kalktı, yerini umuda bıraktı” dedi.

Suriye’de yeni hükûmetin kurulmasıyla birlikte Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’tan yaklaşık 1,3 milyon Suriyeli mültecinin vatanına döndüğünü söyleyen Llosa “Aynı zamanda ülke içinde yerinden edilen 2 milyon kişi de terk ettikleri bölgelere geri döndü.

Tahminlerimize göre, 2026’da 1 milyona yakın kişi daha geri dönebilir. Bu da iki yıllık bir dönemde toplamda 4 milyondan fazla kişinin geri dönmesi anlamına geliyor. Bu, çok zor şartlara geri dönen çok sayıda insan demek. Bu sebeple ülkeye mali destek sağlanması son derece önemli ve acil” diye konuştu.

14 yıllık savaştan sonra ülkenin ekonomik ve altyapı açısından harap durumda olduğunu belirten Llosa “Sadece bir yıl içinde Suriye uluslararası sahneye geri döndü. Birçok ülkeyle yeniden ilişki kurdu. Türkiye hem birçok Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptı hem de 8 Aralık’tan sonra kurulan yeni Suriye hükûmetine destek verdi” dedi.

