Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Bakan Fidan “Tekrar askerî yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin zaman kazanmaya çalıştığına işaret ederek “Tekrar askerî yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz” dedi.

Bir televizyon kanalında gündemi değerlendiren Bakan Fidan, SDG’nin Suriye’ye entegrasyon sürecine ilişkin sürecin hızından memnun olmadıklarını belirterek “Başka fırsatlar umut ediyorlar; belki başka bir bölgesel kriz şeklinde, belki de İsrail’in Suriye ve diğer yerlere yönelik yayılmacı politikaları sebebiyle. Bu yüzden, bence iyi olan şey, Amerikalı ortaklarımızın bu sürecin tamamlanması gerektiğinin çok iyi farkında olmaları çünkü bu, ülkenin birliği için çok önemli” dedi. Suriye’de SDG hariç diğer unsurların Savunma Bakanlığına bağlandığını söyleyen Bakan Fidan “Tekrar askerî yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak ‘SDG’, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması’na bağlılıklarını yerine getirmeliler. Umarım doğru taktik, teknik ve iş birliği biçimlerini kullanırsak, hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Gazze’deki ateşkesi takip ettiklerini ve muhataplarla görüşerek gerekli adımların atılması için teşvikte bulunduklarını kaydeden Bakan Fidan “Aksi takdirde Gazze’de korku günlerine geri dönülebilir. Bu sefer sadece Gazze’de de değil, Allah korusun aynı durumu Batı Şeria’da da görebiliriz” dedi.

Filistin’de yaşananların, Türkiye’nin karşı çıkması ve sesini çıkarması gereken bir durum olduğunu belirten Bakan Fidan “İsrail, uluslararası toplumdan bu düzeyde eleştiri ve kınama görmeye hiç alışık değil çünkü uluslararası toplum onlara, istedikleri her şeyi yapma, güvenlikleri için gerekli gördükleri her şeyi yapma konusunda açık çek vermiştir. Bu, toplu katliam anlamına gelse bile… Bu durum on yıllardır böyleydi ve İsrail uluslararası sistemden muaf tutuldu ama bu dönem artık sona erdi” diye konuşu.

GAZZE İÇİN HAZIRIZ

Gazze konusunda Türkiye’nin ortaklarıyla beraber bu sonuca ulaşılması için çok önemli bir rol oynadığının altını çizen Fidan “Bu yüzden İsrail, Türkiye’nin katılımına şiddetle karşı çıkıyor ama burada tek ilgili aktör İsrail değil. Burada başka ilgili aktörler de var, bu yüzden onlarla da görüşüyoruz. Türkiye, Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası