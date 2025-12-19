Luxera GYO, ‘NEW ERA 2030’ vizyonuyla 2026’da İstanbul’da dört yeni projeye başlayacak. Luxera Topkapı’ya 5 bin ön talep geldi, satışlar yüzde 20’ye ulaştı.

ÖNDER ÇELİK-Uzun vadeli planlarını ‘NEW ERA 2030’ vizyonu altında toplayan Luxera GYO, 2026’da ikisi Anadolu Yakası’nda, ikisi Avrupa Yakası’nda olmak üzere İstanbul’da dört yeni projeye başlayacak.

Yakın zamanda halka arz olmayı beklediklerini anlatan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 5 yıllık yol haritası kapsamında her yıl 4 proje geliştirmeyi planladıklarını, 2026’da hayata geçirecekleri 4 projeye 5 milyar TL yatırım yapacaklarını söyledi.

Ramazan Taş

11 ayda 1 milyon 434 bin konut satıldığına işaret eden Taş, “12 ay verisi geldiğinde 1,5-1,6 milyon rakamları gelecek. Bu son yılların en yüksek rakamı. İkinci eldeki stok azalmış olacak ve mecbur arz eksikliğinden dolayı yeni projelere, birinci ele talep olacak. Biz de bu yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

Yeni projeleri Luxera Topkapı hakkında bilgi veren Taş, projeye 5 bin ön talep geldiğini ve yüzde 20’sinin satıldığını söyledi. 13 katlı iki blok hâlinde tasarlanan projede, 256 bağımsız bölümden oluşan konut ve ofisin yanında cadde mağazaları da yer alıyor. 53,5 metrekarelik 1+1 ile 80 ve 105 metrekarelik 2+1 dairelerin yer alacağı proje, 2027 sonunda teslim edilecek.



