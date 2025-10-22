Netanyahu açıkladı: Türk askeri Gazze’ye girecek mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geldi. Resmî törenle karşılanan Vance, Netanyahu ile çalışma yemeğinde buluştu.

Görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye’nin garantörlük konusu ele alındı.

NETANYAHU: TÜRKİYE HAKKINDA KARAR VERECEĞİZ

Ankara, savaş sonrası Gazze’nin güvenli şekilde yeniden inşasında sivil altyapı desteği sağlamayı planlıyor. Gazetecilerin “Gazze’de Türkiye’nin muhtemel bir varlığı olup olmayacağına” ilişkin sorusuna cevap veren Netanyahu, “Bu konuda karar elbette İsrail ile birlikte verilecek. Bu konuyla ilgili çok net görüşlerim var” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL, ABD'NİN KÖLESİ DEĞİL”

Netanyahu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Bir hafta İsrail’in ABD’yi kontrol ettiği söyleniyor, ertesi hafta ABD’nin İsrail’i. Bu tamamen saçmalık. Ortak değerleri ve hedefleri paylaşan iki ülkeyiz.” dedi. İsrail lideri, “Geçen yıl sadece hedeflerde değil, bu hedeflere nasıl ulaşacağımız konusunda da anlaşma sağladık” sözleriyle Washington’la ilişkilerin stratejik önemine dikkat çekti.

“HAMAS'I ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN İZOLE EDİYORUZ” Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasına da değinerek, “İsrail’in amacı Hamas’ı Arap ve Müslüman dünyasından izole etmektir. ABD başkanının ekibiyle bunu mükemmel şekilde yaptığımıza inanıyorum” dedi. “ABD ile eşi benzeri görülmemiş bir ortaklığımız var” diyen Netanyahu, bu sürecin “Orta Doğu’yu değiştiren bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.

VANCE: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLARI BİZ VERİYORUZ

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise, “Biz köle devlet istemiyoruz, İsrail de böyle bir devlet değil. Biz bir ortaklık istiyoruz. Burada bir müttefik arıyoruz” dedi. Vance, Başkan’ın, İsrail’in Körfez Arap ülkeleriyle birlikte bölgede “olumlu bir liderlik rolü oynayabileceğine” inandığını beyan etti.

Gazze’deki barış planına ilişkin konuşan Vance, “Bu süreç, İbrahim Anlaşmaları’nın kilidini açmada kritik bir parça olabilir. Kalıcı bir ittifak yapısı kurabiliriz. Bu, hem ABD’nin hem İsrail’in çıkarına olacak” ifadelerini kullandı.

“GAZZE PLANI DOĞRU UYGULANIRSA DÜNYA İÇİN ÖRNEK OLABİLİR”

Başkan Yarımcısı, “Görevimiz Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi yeniden inşa etmek ve oradaki insanların koşullarını iyileştirmek” dedi. Ayrıca “Bu, daha önce hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirmek için olağanüstü bir yolculuk. Eğer Gazze planı doğru uygulanırsa, bu dünya genelinde barış anlaşmaları için örnek bir model olabilir” sözlerini kullandı.